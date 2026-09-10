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"MORAM DA ŽIVIM TAMO GDE SU MI DECA": Momčilo Otašević prošao kroz pakao optužbi, a zbog reči ćerke nije mogao da zadrži suze (FOTO)

Momčilo Otašević prvi put je otkrio detalje iz života, a osvrnuo se i na skandal o kom je brujao region

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Foto: A.H./ATAImages
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Momčilo Otašević mesecima unazad je bio glavna tema javnosti zbog optužbi da je tajno snimao bivšu suprugu, glumicu Jelenu Perčin, kao i socijalnu radnicu, a dok se okolnosti slučaja još uvek utvrđuju, glumac aktivno snima i radi. 

On se nedavno prvi put osvrnuo na optužbe za koje ga terete, ali je otkrio i neke detalje iz privatnog života. 

Podsetimo, iako je Otašević iz Crne Gore, godinama živi u Zagrebu. 

"Sad imam dvoje dece i, hteo-ne hteo, ja moram živeti tu gde su moja deca. U suštini, odgovara mi, jer stižem sve. U Hrvatskoj, snimam serije stalno, a u svakoj pauzi snimanja serija uradim ili film ili predstavu", započeo je glumac koji je dodao i da mu smeta kada se od javnih ličnosti očekuje da publici pokažu svaki detalj svog života.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Ne mora uvek i svako znati gde sam, šta radim, šta sam obukao, šta jedem i gde se kupam. Ja sam glumac, volim svoj posao najviše na svetu. Ne volim ga zvati posao, jer je ovo ljubav. Mislim da je moj zadatak da se dam publici kad treba, da li na sceni ili ispred kamere", priča Otašević.

Ovaj stav je razlog i što se svojevremeno nije oglašavao nakon što su detalji odnosa sa bivšom suprugom dospeli u javnost. 

"To je bilo prosto načeto sa mnom, izvlačenje iz konteksta i razne stvari. A evo, apropo te moje privatne priče i razvoda - nikad nisam dao nijednu izjavu. Ali su oni svi bili pametniji i sve su znali bolje od mene, a ja sam puštao da budu pametniji. Jer pametniji popušta", kaže Otašević.

On se osvrnuo i na odnos sa decom, te izdvojio trenutak sa ćerkom koji mu je bio posebno emotivan. Posle premijere predstave "Mikelanđelo Buonaroti" u Tivtu, dok je izlazio sa scene i davao izjave, čekala ga je ćerka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Kada su se konačno zagrlili, rekla mu je nešto što Otašević nije očekivao: "Tata, prvi put sam večeras u životu zaplakala od sreće". 

Nije znala da objasni zašto su je emocije toliko savladale, ali njen otac taj trenutak pamti kao jedan od najlepših u svojoj karijeri.

"Ne znam. Ali mi je bilo tako lepo kad si izašao na scenu" rekla mu je ćerka.

Za Otaševića je to bio trenutak koji nijedna nagrada ne može da zameni.

"To mi je jedan od lepših trenutaka u karijeri. Neobičan, emotivan, lep. Nešto je proradilo, tako gleda, ponosna je... To mi je jedan od mojih highlighta", otkrio je ponosni tata.

(Blic.rs/MONDO)

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