NAJLEPŠA ŽENA NA SVETU SE VRATILA I POTVRDILA SVOJ STATUS: Prošetala u crvenj haljini koja oduzima dah! (FOTO)

Bela Hadid vratila se na crveni tepih lepša nego ikad, ako je to moguće kada je ona u pitanju...

1768551794_profimedia-1066331957.jpg
Foto: Profimedia
Manekenka i jedna od najlepših žena sveta, Bela Hadid, pojavila se na premijeri serije "The Beauty", u kojoj je i ona imala ulogu, a sada je svojom lepotom i nestvarnom haljinom ostavila sve u senci.

Stav Bele Hadid i njena pojava su nesporni faktori u svemu tome, ali zasluge odlaze i modnoj kući Schiaparelli čiju kreaciju je ponela lepa manekenka.

Svilena haljina u crvenoj boji iz kolekcije za jesen 2025. dominirala je na crvenom tepihu u NJujorku.

Zanimljivo je da je cela haljina zapravo providna, samo je preklopima u obliku dijamanta prekrila grudi i struk, a reklo bi se i da ispod ovakve haljine ne možete da nosite ništa više.

Sve je upotpunila satenskim salonkama u istoj nijansi i efektnim minđušama, dok je kosu pokupila u elegantnu punđu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Just Jared (@justjared)

Mnogi su se složili da je Bela Hadid daleko iznad svake konkurencije sve dok izgleda ovako savršeno. Nije ni čudo što je prema teoriji zlatnog reza baš ona bila odabrana za najlepšu ženu sveta.

(Super žena)

