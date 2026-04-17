Najatraktivnija glumica na svetu napokon priznala da ima dečka:16 godina je stariji od nje i najomraženija je osoba u svetu slavnih! (FOTO)

Glumica Sidni Svini podelila je u okviru Instagram priča fotografiju sa muškarcem s kojim je povezuju već duže vreme i tako potvrdila glasine.

Glumica Sidni Svini, zvezda serije "Euforija" više ne krije svoju vezu sa muzičkim menadžerom Skuterom Braunom.

Nakon višemesečnih nagađanja o njihovoj vezi, atraktivna glumica je na društvenim mrežama objavila njihovu zajedničku fotografiju, koju je 44-godišnji menadžer objavio na svom profilu.

- Srećni gad - napisao je uz crno-belu fotografiju na kojoj se 28-godišnja glumica smeje dok on stoji iza nje.

Istog dana, Skuter Braun je ponosno proslavio i njen uspeh, podelivši objavu u kojoj piše da je Sidni Svini upravo postala boj jedan i na filmu i na televiziji.

Podsetimo, glasine o njihovoj romansi su se prvi put pojavile nakon što su viđeni zajedno prošlog leta u Italiji, uoči venčanja Džefa Bezosa i Loren Sančez.

- Još uvek ne definišu svoj odnos, ali Ssidni se odlično zabavlja sa Skuterom-rekao je izvor za Us Weekly kasnije te godin.e

- Ni jedno ni drugo nisu osećali pritisak, a za Sidni je to bila drugačija vrsta veze. Skuter joj je otvorio nove vidike, posebno u poslovnom smislu.- rekao je izvor.

- NJihova je veza postala vrlo ozbiljna-otkrio je izvor početkom ovog meseca, dodavši kako su "ljudi iz njihove okoline mislili da će to biti samo prolazna avantura, ali oni su jedno drugome posvećeni".

Skuter Braun nije baš omiljena ličnost u svetu slavnih. Saradnju sa njim su prekinuli Džastin Biber i Arijana Grande, a pevačica Tejlor Svift ga smatra najvećim neprijateljem jer je bez njene dozvole otkupio prava na njene pesme.

Što se tiče Sidni Svini i njenog ljubavnog života, glumica je ranije bila verena za Džonatana DAvina, ali su raskinuo prošle godine.

- Bila sam u stabilnoj vezi jako dugo, sedam i po godina, i nikad nisam o tome govorila. Bila sam vrlo tajnovita. Niko nas nikad nije video zajedno- rekla je za Cosmopolitan ranije ove godine.

- Mislim da je važno neke stvari zadržati za sebe. Shvatam da sam javna osoba, ali još uvek sam u dvadesetim. Još uvek otkrivam što je ljubav, a to je teško raditi dok milioni ljudi imaju svoje mišljenje o tome kako bi ona trebala izgledati.- rekla je i dodala:

- Istovremeno, cele sam dvadesete posvetila poslu, a sada želim da iskusim i druge stvari. No, teško je doneti odluku da želim proživljavati ljubav pred očima javnosti. Jednostavno, pokušavam da se snađem u svemu tome - dodala je.

