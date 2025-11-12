Oglas
NAJSTARIJE ŽENSKO IME PONOVO SVE POPULARNIJE: Simbol je vere i nade

Ime Eva jedno je od najstarijih i najpoznatijih ženskih imena na svetu.

Foto: Shutterstock
Ovo biblijsko ime nosi snažno značenje – u hebrejskom jeziku znači "životni dar", a u hrišćanstvu predstavlja simbol života, sreće i početka čovečanstva.

Prema Bibliji, Eva je bila prva žena koju je Bog stvorio, supruga Adama i pramajka svih ljudi. Legenda kaže da je stvorena od Adamovog rebra, što simbolično govori o povezanosti, ljubavi i jedinstvu muškarca i žene.

Danas, ime Eva zadržalo je svoju jednostavnost, ali i duboku simboliku. Kratko je, lako za izgovor na mnogim jezicima i zato jedno od najčešćih međunarodnih ženskih imena. U poslednjih nekoliko godina, i u Srbiji se primećuje porast popularnosti ovog imena.

Roditelji sve češće biraju kratka, nežna i starinska imena poput Eve, Ane, Sare, Marije i Dunje. Pored modernog zvuka, ime Eva nosi i snažnu duhovnu poruku – ono je večni simbol života, vere i nade.

Bez obzira na trendove, ime Eva ostaje bezvremeno, ženstveno i elegantno, savršen izbor za svaku malu princezu.

(Naj žena)

