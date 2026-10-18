Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

NAŠ GLUMAC SE RAZVEO, PA ZA SAMO 40 DANA PONOVO OŽENIO: Supruga je 15 godina mlađa i tvrdi da mu je promenila život

Poznati glumac Miloš Timotijević oženio se Tijanom Simić nakon 40 dana veze, donoseći novu sreću posle 13 godina braka sa Dunjom.

1792311090_vlaznost_kzn_25022016_11.jpg
Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Oglas

Poznati glumac Miloš Timotijević iznenadio je javnost kada je nakon 13 godina braka stavio tačku na brak sa prvom suprugom Dunjom, inače grafičkom dizajnerkom, koja je oduvek izbegavala medije.

Glumac se zaljubio u 15 godina mlađu lepoticu iz Portugala, Tijanu Simić, kojom se oženio posle neverovatnih 40 dana veze.

Sve vreme bio uz suprugu na porađaju

Kruna njihove ljubavi je sin Jakov, a Timotijević je  otvoreno govorio o tome koliko je sam porođaj bio težak i sa kakvim se izazovima njegova nova supruga tada suočila.

"Nisam ništa slavio. Sam porođaj je bio veoma naporan. Svaka čast mojoj supruzi kako je sve to podnela. Moram da priznam da je to bio baš jak, herojski čin što se mene tiče, kako je izgurala i izdržala zato što je trajalo 26 sati. Ja sam sve vreme bio sa njom i pošto se Jakov rodio jedan sat posle ponoći, nisam ni slavio. Otišao sam kući i spavao sam. Samo se sećam jednog velikog, punog, žutog meseca i osećaja olakšanja pošto sam bio dosta zabrinut kako će sve da se završi. Sutradan mi je došlo dvoje prijatelja sa kojima sam popio, sećam se, dve kafe, i to je bilo to", rekao je Miloš jednom prilikom za domaće medije.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas