"NEĆU DA DAJEM NOVAC NA ESTETSKE ZAHVATE“: Manekenka prihvata spuštene kapke, a novac će radije potrošiti na putovanja (VIDEO)

Supermodel Paulina Poriškova pokazala je svoje "teške" kapke i zapitala se da li bi trebalo da se podvrgne estetskoj operaciji.

Slavna manekenka, Paulina Poriškova (61), rođena u tadašnjoj Čehoslovačkoj, koja ima 61 godinu, objavila je u sredu snimak na Instagramu, u kojem je zumirala svoje lice. Nakon iznenadnog venčanja koje je oduševilo mnoge, Paulina se vratila objavljivanju starog sadržaja na mrežama.

U videu i opisu objave govorila je o gornjoj blefaroplastici, poznatoj i kao podizanje kapaka. Tokom ove popularne procedure, plastični hirurg uklanja višak kože sa gornjih kapaka kako bi pogled delovao otvorenije, a lice odmornije.

"Ovih dana ne mogu ni da otvorim Instagram, a da me sa svih strana ne bombarduju pričama o blefaroplastici. Ali sigurno nisam jedina koja i dalje ceni prelepe, teške kapke na ženi", napisala je u opisu objave.

"Da li je vreme za blefaroplastiku? Čini se da je sada svi kul ljudi rade", napisala je manekenka, koja se našla i na naslovnici magazina Sports Illustrated.

Gledala je pravo u kameru, pokazujući svoje kapke dok je podizala i spuštala obrve.

Ipak, umesto estetske operacije, rekla je da bi radije prihvatila svoje "spuštene kapke" i "sačuvala novac za još jedno putovanje na kojem će stvoriti divne uspomene".

Kao inspiraciju, Poriškova je pokazala fotografije poznatih žena koje imaju istu karakteristiku.

Na njenom spisku našle su se pokojna glumica Loren Bekol, zvezda filma "Imati i nemati", pokojna glumica Romi Šnajder, poznata po ulozi u filmu "Sisi", kao i 85-godišnja Fej Danavej, zvezda filma "Boni i Klajd".

Poriškova je jasno stavila do znanja da ne osuđuje žene koje se odluče za ovaj zahvat, ističući da joj je iskreno drago zbog svih koje su zadovoljne rezultatima.

"Imam mnogo prijateljica koje su to uradile i nijedna od njih se ne kaje", napisala je.

Dodala je: "Jedino malo žaljenje, i to sebično, imam ja! Nedostaje mi kako su moje prijateljice izgledale pre. Mislila sam da su već bile prelepe."

(Super žena)

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