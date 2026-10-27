NIČE JE ŽELEO DA JE OŽENI, FROJD JOJ SE DIVIO: Fatalna žena koja je zaludela najveće umove svog vremena (FOTO)

Kako je Lu Andreas-Salome, fatalna žena, oblikovala svet filozofije i psihoanalize, ostavljajući neizbrisiv trag

Fridrih Niče, jedan od najvećih filozofa u istoriji, duboko se zaljubio u nju i dvaput ju je zaprosio. Oba puta ga je odbila – ne zato što nije umela da ceni njegovu genijalnost, već zato što nije želela da žrtvuje svoju slobodu zarad braka. Zvala se Lu Andreas-Salome.

U vreme kada se od žena očekivalo da žive u senci muškaraca, ona je insistirala na tome da izgradi sopstveni intelektualni identitet.

Rođena u Rusiji 1861. godine, Lu je odrasla u društvu u kojem je budućnost žene uglavnom bila unapred određena. Brak se podrazumevao. Poslušnost se smatrala vrlinom. A ozbiljan intelektualni rad smatran je neprikladnim za žene. Međutim, Lu nije imala nikakvu želju da ispunjava takva očekivanja.

Još od malih nogu, sve je dovodila u pitanje. Čitala je filozofiju, istraživala religiju i preispitivala ideje koje su drugi prihvatali bez razmišljanja. Dok je njena porodica zamišljala da će ona postati ugledna supruga, Lu je sanjala o životu ispunjenom knjigama, idejama i intelektualnom nezavisnošću.

Godine 1882. otputovala je u Rim. Tamo je njen život krenuo u neočekivanom, izuzetnom pravcu. Upoznala je dvojicu filozofa: Paula Rea i Fridriha Ničea. Prema jednom poznatom predanju, njen prvi susret sa Ničeom dogodio se u jednoj od kapela u Bazilici Svetog Petra. Kada ju je ugledao, navodno je uzviknuo: „S kojih smo mi to zvezda pali, da bismo se sreli baš ovde?”

Niče je bio očaran. Pred njim je stajala mlada žena koja je mogla da raspravlja o njegovim najsloženijim filozofskim idejama, a da pritom ne oseća nikakvu nelagodu. Ona ga je izazivala. Preispitivala ga je. I razumela je misli zbog kojih se on često osećao izolovanim od ostatka sveta. Verovao je da je konačno pronašao sebi ravnog intelektualnog sagovornika.

Ali njegovo divljenje ubrzo se pretvorilo u ljubav. Previše nesiguran da joj direktno priđe, Niče je prvo zamolio Paula Rea da je zaprosi u njegovo ime. Lu je odbila. Kasnije, tokom zajedničkog boravka u Švajcarskoj, Niče je skupio hrabrosti da je sam zaprosi. I tada je odgovorila odrično.

Nije to bilo zato što joj se on nije dopadao. Divila se njegovoj inteligenciji i cenila njihove razgovore. Međutim, plašila se da će joj brak oduzeti nezavisnost za koju se tako teško izborila. Želela je zajednicu umova, a ne odnos definisan tradicionalnim očekivanjima.

Niče je bio slomljen. NJihovo prijateljstvo se s vremenom urušilo, ostavivši ga duboko povređenim. Pojedini istoričari smatraju da su emocionalna previranja vezana za Lu uticala na njegova kasnija filozofska dela, uključujući i knjigu „Tako je govorio Zaratustra”.

Ipak, Lu nije dozvolila da tuđa slomljena srca određuju pravac njenog života. Jedna fotografija iz tog perioda postala je naročito poznata.

Lu je osmislila razigranu scenu sa Ničeom i Paulom Reom. Dvojica filozofa stajala su ispred malih drvenih kolica. Lu je sedela u njima, držeći bič. Slika je na duhovit način sugerisala da ona upravlja tom dvojicom muškaraca.

Za viktorijansko društvo, to je bio zapanjujući obrt tradicionalnih rodnih uloga. Za Lu, međutim, to je odražavalo nešto sasvim jednostavno. Ona sebe nije smatrala intelektualno inferiornom u odnosu na muškarce u svom okruženju. Bila im je ravna.

Kako su godine prolazile, Lu je nastavila da istražuje književnost i filozofiju. Tada je upoznala mladog pesnika po imenu Rajner Marija Rilke. Bio je talentovan, emotivno osetljiv i u potrazi za svojim umetničkim identitetom. Lu je prepoznala njegov potencijal. Postala je njegova mentorka, saputnica i romantična partnerka. Čak ga je podstakla da promeni svoje ime iz Rene u Rajner, verujući da to više odgovara piscu kakav je želeo da postane.

Zajedno su dva puta putovali u Rusiju. Tokom tih putovanja, susreli su se sa slavnim romanopiscem Lavom Tolstojem. Ta iskustva su duboko uticala na Rilkeovu poeziju i duhovnu imaginaciju. Iako se njihova romansa s vremenom okončala, njihova intelektualna veza je opstala. Ostali su bliski prijatelji do kraja života. Lu je razumela njegove emocionalne borbe i nastavila da mu pruža smernice kad god bi mu bile potrebne.

Kasnije se Lu udala za Fridriha Karla Andreasa. Međutim, njihov odnos bio je sve samo ne konvencionalan. Održavali su aranžman koji joj je omogućavao znatnu ličnu nezavisnost. Nastavila je da putuje, studira, piše i razvija odnose unutar evropskih intelektualnih krugova.

Brak nije okončao njenu potragu za slobodom. A njena radoznalost ju je ubrzo odvela ka još jednoj revolucionarnoj oblasti. Psihoanalizi. Lu se upoznala sa Sigmundom Frojdom, čije su teorije o nesvesnom umu menjale psihologiju.

Frojd se divio njenoj inteligenciji i originalnosti. Ona je proučavala njegove ideje i postala jedna od prvih žena koje su se bavile psihoanalizom. NJena interesovanja obuhvatala su sve – od snova i religije do seksualnosti, identiteta i ljudske želje. To su bile teme o kojima su mnoge žene njene generacije bile odvraćane da otvoreno govore. Međutim, Lu nikada nije imala želju da ćuti. Pisala je opširno i razvila sopstvene poglede na složenost ljudskog iskustva.

Tokom celog njenog života, kritičari su osuđivali njene nekonvencionalne odnose i njeno odbijanje da prati tradicionalna očekivanja. Neki su je videli samo kao ženu koja je odbila Ničea. Drugi su je pamtili kao Rilkeovu muzu ili Frojdovu intelektualnu saputnicu. Ali takvi opisi nikada nisu obuhvatali njenu ličnost u celini. Lu Andreas-Salome je bila književnica, filozofkinja i pionirka psihoanalize – svoja, samostalna ličnost.

Ona se nije samo kretala u društvu briljantnih muškaraca. Doprinosila je idejama, preispitujela ustaljene pretpostavke i oblikovala važne razgovore. Ušla je u svet koji je insistirao na tome da je ženi mesto u pozadini. A ona je odbila da tamo ostane. NJen život nije bio lišen protivrečnosti, teških odnosa niti bolnih izbora. Ipak, nastavila je da traga za razumevanjem – pod sopstvenim uslovima.

(Stil)

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