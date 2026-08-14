NIKOL KIDMAN PO PRVI PUT O BRAKU SA TOMOM KRUZOM: Bili su zajedno 10 godina, a nakon razvoda nisu rekli ni reči jedno o drugom

Nikol Kidman otvoreno govori o braku sa Tomom Kruzom.

Nikol Kidman je sa Tomom Kruzom bila deset godina, ali i pored sveg tog vremena koje su proveli zajedno, nekadašnji par gotovo da nikad nije govorio jedno o drugom.

Glumica je sada iznela retke komentare o braku sa Tomom za u intervjuu za britansko izdanje časopisa „Vog”. Par je, inače, sklopio brak na Badnje veče 1990. godine.

- Morate imati na umu da sam da sam se udala veoma mlada, u sve to bila ubačena još sa 22 godine. Sećanje na vreme pre toga mi je prilično maglovito, jer sam bila zaista mlada. Odjednom sam imala 22 ili 23 godine i supruga koji je bio ogromna filmska zvezda. Ali sve je to delovalo potpuno prirodno. Jednostavno smo se ludo zaljubili i to je bilo tako jednostavno.

Kidman je rekla da su je tada upozoravali na tu vezu.

- Sećam se da su mi ljudi govorili: "Dobro, ovo će zaista uticati na tvoju karijeru". A ja bih odgovarala: "Baš me briga. Zaljubljena sam. Želim da budem u braku". Pa zar nije trebalo da se udam za čoveka kog volim? Naravno da ću žrtvovati karijeru. Nije me briga.

Kidman i Kruz su proveli više od decenije zajedno pre nego što su se zvanično razveli u avgustu 2001. godine. Zajedno su usvojili dvoje dece, ćerku Belu i sina Konora.

Glumica se 2006. godine udala za pevača Kita Urbana. Par je objavio vest o razlazu u septembru 2025. godine, nakon 19 godina braka. Zajedno imaju ćerke Sandej Rouz (18) i Fejt Margaret (15).





