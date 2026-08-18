"NISAM JE PREPOZNAO": Nikola Rokvić odbio pesmu koja je kasnije postala jedna od Džejevih najlepših balada

Nikola Rokvić je jednom prilikom naglasio da svaka pesma nađe svog pevača.

Pevač Nikola Rokvić jednom prilikom je ispričao kako je veliki hit sada pokojnog Džeja Ramadanovskog, "Imati pa nemati", najpre bio ponuđen njemu. Pesma je kod Džeja završila zato što je Nikola, prema sopstvenom priznanju, "nije prepoznao", pa je tako nije ni snimio.

Zbog toga, čini se, ne žali, verujući da "svaka numera uvek nađe svog pevača".

Tako je i njega davno "pronašla" pesma "Med i slatko grožđe" za koju ni manje, a ni više, ni njegov sad pokojni otac Marinko nije posebno "navijao", iako je vremenom postala i jedna od najpevanijih u "Zvezdama Granda" koliki je uspeh postigla.

– Drago mi je, to je pesma sa "Grand festivala". Kada sam je čuo kod Baše (Dragiše) koji je radio i muziku i tekst, doneo sam demo-snimak kući i moj tata, kad je čuo, prvo je pitao šta je to, da li je moguće da ću to da pevam i rekao da ne valja ništa; ja sam ipak odlučio da je snimim, jer kada nešto odlučim, idem glavom kroz zid i na moju radost i na Marinkovu, posle, radost, pesma je lepo prošla. Zanimljivo je da je on otvarao svoje nastupe sa pesmom "Med i slatko grožđe" – pisećao se bio za "Grand" on jednom prilikom, osvrnuvši se zatim i na numeru "Imati pa nemati".

– Nisam očekivao, to se nikad ne zna. Nekad tipuješ na jednu pesmu, a prođe neka druga. To je kao što je Marinko hteo da izbaci pesmu sa albuma, "Ti za ljubav nisi rođena", dok moja majka nije rekla da je ta numera najbolja i da je ostavi i samo je ta na kraju prošla, sa tog albuma. Nuđena mi je i pesma "Imati pa nemati" od Džeja, ali je nisam prepoznao. Ipak, mislim da se to Džeju više verovalo i da je baš za njega. Nije kome je nuđeno, već kome je suđeno – zaključio je onda Rokvić.

(24sedam)

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