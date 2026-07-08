NJIMA JE SLOBODA VAŽNIJA OD SVEGA: U ova 3 znaka rađaju se najgore supruge i majke!

Najgore supruge i majke, kažu astrolozi, kriju se u tri znaka kojima je sloboda bitnija od porodice i braka. Saznajte o kome je reč.

Astrolozi su surovi: postoje žene koje ne traže muža da im ulepša život, već nekog ko im neće sužavati prostor. Za mnoge, one su najgore supruge i majke, jer ne veruju u bajke o „ljubavi za ceo život“ i ne stide se toga.

One ne ulaze u vezu da bi se uklopile u tuđa očekivanja. Postavljaju visoke standarde i ne osećaju krivicu kada ih partner ne ispuni.

Ako vam je stalo, moraćete da date sve od sebe, jer ona pravila ne menja – ni zbog vas, ni zbog bilo koga drugog.

Zašto ih nazivaju teškim partnerkama?

Suština nije u hladnoći, ma koliko spolja tako delovalo. Reč je o ženama kojima je lična sloboda važnija od bračne idile.

Brak doživljavaju kao poligon za lični rast, a ne kao mesto gde će se stišati zbog tuđeg mira.

Često bivaju etiketirane kao najgore supruge i majke upravo zato što tvrdoglavo odbijaju da budu ukalupljene u zastarele društvene norme.

Škorpija: Pametna, perceptivna i potpuno na svoju ruku

Žena Škorpija na papiru izgleda savršeno. Bistra je, čita ljude pre nego što progovore, organizovana i odgovorna. Problem počinje kad od nje očekujete prilagođavanje. Ona radi stvari po svom i ne pregovara o sitnicama.

Kompromis je za nju luksuz, a ne obaveza. Posvećenost partneru dolazi kasno, tek kada oseti da je on zaista zaslužuje, što mnoge ostavi razočaranim na pola puta.

Ovan: Kontrola koja deluje kao samopouzdanje

Žena Ovan ne ulazi u vezu, već je preuzima. Mora da zna gde se ide subotom, ko zove mamu za praznike i kakvi su planovi mesecima unapred.

Na početku to deluje neodoljivo, ali njeno samopouzdanje brzo sklizne u potrebu da uvek bude u pravu. Sa takvom ženom, sukob nije razgovor, već iscrpljujuća borba za nadmoć koju vi verovatno niste tražili.

Strelac: Žena koja paktuje sa slobodom, ne sa partnerom

Strelac u brak ulazi sa rezervom. Voli, ali ne pristaje da joj se vrata zaključaju. Ako oseti da partner pokušava da je stavi u kalup „dobre domaćice“, prva pakuje kofer. Materinstvo je kod nje toplo, ali po njenim pravilima.

Deca će je pamtiti po avanturama, a muža će voleti dok god se oseća kao žena, a ne kao servis za porodicu.

Da li su one zaista „najgore“ supruge i majke?

Iskreno, nijedna od njih nije loša majka. One su najgore supruge i majke samo za muškarca koji traži tihu, potčinjenu pratilju.

Sa pogrešnim partnerom postaju nemoguće, ali sa pravim – postaju najzanimljivije žene koje će ikada sresti.

Greška broj jedan je ulaziti u odnos sa njima u nadi da ćete ih „smiriti“. Ne smiruje se to. Ili je prihvatate takvu, ili ona odlazi pre nego što shvatite zašto.

Najtužnije je što ih najčešće osuđuju one koje su svoju dušu odavno predale.

(Krstarica)

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