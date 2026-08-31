NOVO ISTRAŽIVANJE O POTPUNOM IZBACIVANJU ŠEĆERA: Evo šta o tome nismo znali

Potpuno izbacivanje šećera iz ishrane čini se kao logičan korak ka boljem zdravlju, ali naučnici kažu da to nije u potpunosti tačno.

Ipak, novo istraživanje ukazuje na to da bi takav pristup mogao da naruši metaboličko zdravlje umesto da ga poboljša.

Iako su rezultati preliminarni, oni otvaraju važna pitanja o ekstremnim dijetama.

Treba odmah naglasiti da je istraživanje sprovedeno na glodarima, i to na veoma malom uzorku od šest miševa po grupi. Sistem za varenje miševa značajno se razlikuje od ljudskog, ali nalazi ipak ukazuju na potencijalne rizike koje nose radikalni režimi ishrane.

Ovaj neočekivani zaključak dolazi u vreme kada je sve popularnija takozvana "čista ishrana". Veza nije slučajna, jer decenije istraživanja povezuju prekomeran unos šećera sa globalnim porastom gojaznosti i dijabetesa tipa 2. Zdravstvene preporuke zato pozivaju na drastično smanjenje dodatog šećera, koji ljudi često nesvesno unose kroz prerađenu hranu.

Iz toga se razvilo uverenje da je potpuno izbacivanje šećera idealan cilj. Međutim, pokušaj "čišćenja" organizma potpunim eliminisanjem jedne grupe nutrijenata mogao bi da naškodi upravo sistemu koji želimo da oporavimo.

Kako piše "Indipendent", istraživanje nudi drugačiji pogled na zdravlje koji prevazilazi uobičajeni fokus na kalorije i telesnu težinu. Miševi na strogoj dijeti bez šećera tokom eksperimenta nisu se ugojili i prema standardnim merilima delovali su zdravo.

Međutim, na metaboličkom nivou događale su se negativne promene. Hormonski signali ukazivali su na probleme u sistemu za varenje, a organizam je izgubio sposobnost da efikasno uklanja glukozu iz krvi. To pokazuje da je moguće biti vitak, a ipak imati narušen metabolizam ukoliko je ravnoteža mikroorganizama u crevima poremećena.

Da bismo razumeli uzroke, potrebno je pogledati mikrobe koji žive u sistemu za varenje. Određenim vrstama korisnih bakterija za preživljavanje potrebni su jednostavni šećeri. Kada se ti mikrobi hrane ugljenim hidratima, proizvode ključna hemijska jedinjenja koja pomažu u očuvanju zdravlja crevne sluzokože i podržavaju apsorpciju hranljivih materija.

Ta jedinjenja takođe podstiču oslobađanje hormona koji regulišu apetit i poboljšavaju reakciju organizma na insulin. Kada ishrana bez šećera zaustavi proizvodnju tih "goriva", ćelije crevne sluzokože gube glavni izvor energije, a crevna barijera slabi. Takva stroga dijeta uništila je i korisne mikrobe važne za funkcionisanje imunološkog sistema.

(Index.hr)

BONUS VIDEO