OTPEVALA HIT KOJI JE ZALUDEO SRBIJU, PA NESTALA: O pevačici se ništa nije znalo 15 godina, a sada je otkrila da živi u Parizu i da ima petoro dece

Preko noći donela odluku da se zauvek povuče sa scene i svoj život krene ispočetka.

Pevačica Iva Vrcić napravila je pravu pometnju te 2005. godine kada se vinula u sam estradni vrh mega hitom "Skloni je od moga stola", koji je i danas popularan. Tada atraktivna plavuša je na svom prvom (i poslednjem) studijskom albumu sarađivala s Draganom Brajovićem Brajom, jednim od najboljih domaćih tekstopisaca, i za izdavačku kuću "City Records" izdala CD koji je odlično prošao kod publike.

NJen album prvenac doživeo veliki uspeh, a Iva se godinu dana kasnije pojavljuje na trinaestom Budvanskom festivalu s pesmom "Lažu me oči tvoje", koja je ujedno i poslednja koju je snimila u svojoj kratkoj muzičkoj karijeri. Nakon toga se povlači s javne scene, a u javnosti se o njenom sadašnjem životu gotovo ništa ne zna. O njoj se baš ništa nije znalo dugih petnaest godina.

Iva se danas preziva Delafoli, udata je, majka čak petoro dece i ne živi u Srbiji. Ovo je njena priča.

"Sve je išlo prebrzo za moj ukus..."

U svet muzike ušla je iz čiste ljubavi, ali i po savetu svojih najbližih, koji su prepoznali ogroman talenat i potencijal kod nje.

- Krenula sam bukvalno iz zabave... Odmalena sam volela da pevam i prvenstveno na zabavama pevala mojoj porodici. Kako sam odrastala mi roditelji i familija koi su imali puno poznanika i prijatelja iz tog sveta predložili su da snimim album i pomogli mi u tome. Sve je išlo nekako brzo... Čak i prebrzo za moj ukus. Počela su pojavljivanja na televizijama, gostovanja u emisijama, nastupi, ali tada sam otkrila da sam ja ipak samo devojčica koja voli da peva, ali nisam neko ko voli da bude u medijima. Nisam mogla da se naviknem na kamere, snimanja, šminkernice i sve ono što osim pevanja taj posao nosi, jer po prirodi volim miran i povučen život - počela je Iva svoju ispovest za Pink.rs.

- Sa nepunih 19 godina upoznala sam sadašnjeg supruga koji je tada imao 28 godina i u momentu kada smo se upoznali bio je na odmoru u Srbiji, inače je iz Francuske. Jako smo se zaljubili i on se nakon 6 meseci preselio u Srbiju. Živeli smo zajedno još godinu dana i ja sam ostala trudna sa našom prvom ćerkom... To je bio momenat kada sam presekla i shvatila da posao kakav imam i porodica kakvu želim ne mogu ići zajedno jer sam puno bila odsutna zbog posla. Bukvalno sam u jednom danu rešila da više neću gostovati i da ću se posvetiti deci. Preselili smo se u Pariz i prijao mi je taj mir koji imam. U međuvremenu dobila sam jos četvoro dece... Dakle, petoro ukupno (smeh). Tri ćerke i dva sina - objašnjava Iva.

Nekada popularna pevačica danas živi "sasvim običan, miran život".

- Otkako sam se udala, nisam se bavila profesionalno nijednim poslom, iako imam puno hobija, a o finansijama brine suprug. Nedostaje mi pevanje i muzika, ali javni život ni najmanje. Estradu dosta pratim i kolege pevače, ali nisam baš oduševljena onim što vidim... Nikoga ne osuđujem jer u moru estradnih likova teško je doći do izražaja, a ne praviti skandale, ali nikad nisam poželela da budem deo toga. Ja baš volim mir. Volim da izađem da šetam u duksu i helankama, bez šminke, sa punđom na glavi i da me niko ne poznaje - priča Iva, i dodaje:

- I dan danas umem da pogledam svoje spotove i čujem pesme. Moja deca stalno to gledaju i naravno, deca kao deca, volela bi da je mama poznata i da se ponovo vratim tom poslu, ali ja i ovako vodim jedan divan život u kome nikada nije dosadno. Pored petoro dece je nemoguće da vam bude dosadno (smeh). Puno putujemo, bavimo se raznim sportovima i uživamo u našem malom, privatnom svetu bez stresa i kamera.

(Pink.rs)

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