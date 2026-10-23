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TANJA SAVIĆ ODUSTALA OD VENČANJA SA PILOTOM: "Meni je kasno za svadbu"

Pevačica Tanja Savić već neko vreme uživa u skladnoj vezi sa partnerom Muhamedom Mukijem Bešićem, a sada je otvoreno progovorila o njihovim zajedničkim planovima, braku i proširenju porodice.

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Foto: Ata images, A.A.
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Iako se o njihovom venčanju u javnosti često nagađa, Tanja Savić priznaje da joj svadba trenutno nije prioritet, ističući da su vezu već podigli na viši nivo i da žive u vanbračnoj zajednici.

Govoreći o braku i planovima, pevačica se kroz osmeh osvrnula i na razliku u razmišljanju, naglasivši kako se prioriteti menjaju s godinama:

- Za svadbu je meni kasno, Mukiju nije još. Znate da se žene menjaju, mi malo drugačije razmišjamo posle četrdesete, više mozgom, nego emocijama.

Tanja ističe da joj formalno ozvaničenje odnosa nije presudno jer već dele zajednički život, a od Mukija već nosi i prsten.

- Mi živimo svakako u vanbračnoj zajednici, a za ozvaničenje, ja svakako imam prsten od njega, možda padne još jedan prsten. 

Pevačica ne krije da imaju veliku želju da se ostvare i kao roditelji, ali da im brz tempo života trenutno nameće dosta obaveza:

- Daj Bože da dobijemo dete, to nam je najveća želja. Moramo malo da se smirimo, imamo mnogo posla i privatno i poslovno, on je tu, bavi se i sa mnom i sa decom.

(Grand)

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