OVAKO SE ZAMRZAVAJU PEČENE PAPRIKE: Ostaju ukusne mesecima, a zauzimaju DUPLO MANJE MESTA

Pečene paprike za zamrzivač mogu se spakovati mnogo pametnije. Ovaj trik čuva prostor i sprečava da izgube ukus.

Pečene paprike za zamrzivač nije dovoljno samo gurnuti na hladno i nadati se najboljem. Podjednako je važno kako ih pripremite i kako ih spakujete. Ako ih pravilno rasporedite, zauzeće znatno manje prostora, a zimi ćete ih koristiti bez muke.

Kada ispečete veću količinu paprika, velike kese začas naprave gužvu u zamrzivaču. Slepe se jedna za drugu, teško se razdvajaju, a loše pakovanje može da pokvari i ukus i teksturu.

Zato postoji jednostavan trik: umesto jedne velike kese, napravite tanke i male pakete koje lako slažete i vadite kad zatreba.

Pečene paprike za zamrzivač pakujte na ovaj način

Vruće paprike prebacite u zatvorenu posudu ili kesu i ostavite ih desetak minuta. Para će omekšati kožicu i sama će se odvajati.

Posle toga ih oljuštite, izvadite peteljke i semenke, pa ih stavite u cediljku da se dobro ocede.

Ne ispirajte ih vodom, jer tako gube deo ukusa i onog mirisa pečenja. Ako su pustile mnogo tečnosti, ostavite ih još koji minut da se ocede pre pakovanja.

Trik kojim oslobađate pola police u zamrzivaču

Ovo je deo koji sve rešava.

Umesto jedne velike kese, podelite paprike na manje porcije i složite ih ravno. Istisnite što više vazduha iz kese i spljoštite je dok ne dobijete tanak paket.

Takve pakete slažete jedan preko drugog ili uspravno, kao knjige, pa prostor u zamrzivaču iskoristite mnogo bolje.

Prednost je i to što tokom zime uzmete samo jednu porciju, bez odmrzavanja cele gomile.

Kako zamrznuti paprike da im ukus ostane isti

Pre pakovanja paprike moraju dobro da se ohlade. Ako zatvorite kesu dok su još vrele, para se kondenzuje unutra i pravi dodatne kristale leda.

Istisnite vazduh iz kese, dobro je zatvorite i napišite datum zamrzavanja. Tako ćete uvek znati koje pakovanje ide prvo na red.

Ako posle ceđenja ostane više soka, sačuvajte ga odvojeno. Taj sok odlično dođe za sosove, paprikaš ili neko drugo kuvano jelo, pa ništa ne bacate.

Odmrzavanje pečenih paprika bez gubitka ukusa

Za salatu je najbolje da ih pustite da se polako odmrzavaju u frižideru, pa da posle ocedite višak tečnosti.

Za sos, đuveč ili paprikaš možete ih ubaciti i zamrznute. Nema potrebe da čekate da se potpuno odlede.

Najvažnije od svega: ne pakujte ih u jednu ogromnu kesu. Manje i ravne porcije zauzimaju manje mesta, lakše se slažu i mnogo su praktičnije kada dođe vreme da ih koristite.

(Krstarica)

BONUS VIDEO: