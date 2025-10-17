Oglas
OVO JE JEDINI RECEPT KOJI KORISTE I NE POSTOJI BOLJI: Ovako Nemci kisele kupus, uvek dodaju ova dva sastojka i to ga čini jedinstvenim

Kiseli kupus se smatra superhranom bogatom vitaminima, mineralima i probioticima

1760689504_2685181f3acda0b9db54c97df91ad173001ee9b0.jpg
Foto: Shutterstock
Kiseli kupus s razlogom nosi titulu superhrane – bogat je vitaminima, mineralima i probioticima koji jačaju imunitet i čuvaju zdravlje tokom hladnih meseci. Osim što obiluje vitaminom C, u njemu se nalaze i dragoceni vitamini A1, B1, B2, B3, B6, B12, K i E, kao i minerali poput kalcijuma, fosfora, kalijuma, magnezijuma i gvožđa. Upravo zbog toga, kiseli kupus je nezaobilazan deo svake zimske trpeze.

U Nemačkoj je ovaj specijalitet prava institucija – gotovo da ne postoji domaćinstvo koje ne sprema kiseli kupus. Tajna njihove savršene arome krije se u samo dva dodatka: nekoliko listova lovora i malo semena kima, koji ovom jelu daju prepoznatljiv miris i blago pikantan ukus.

Ako želite da probate tradicionalni nemački recept za kiseli kupus, evo kako da ga pripremite kod kuće i uživate u punom, prirodnom ukusu.

Kako Nemci kisele kupus

Sastojci za nemački kiseli kupus:

  • oko 1,3 kg kupusa (jedna srednje velika glavica, bez spoljašnjih listova)
  • 15–20 g morske soli
  • nekoliko listova lovora
  • ½ kašičice semena kima

Priprema:

Kupus dobro operite i sitno naseckajte – nožem ili na rendalici, prema navici. Stavite ga u veću posudu, dodajte morsku so i izgnječite rukama dok ne počne da pušta sopstveni sok.

Zatim dodajte lovor i kim, pa sve još jednom dobro promešajte. Prebacite smesu u teglu ili keramičku posudu i čvrsto sabijajte kako bi tečnost potpuno prekrila kupus.

Na kraju, prekrijte ga čistom krpom i opteretite nečim teškim (npr. tanjirom i tegom) da ostane potopljen. Ostavite ga da fermentiše na sobnoj temperaturi od 7 do 14 dana, u zavisnosti od željene kiselosti.

Tokom procesa povremeno proveravajte da li se pojavila pena – samo je pokupite i uklonite. Kada dostigne idealnu kiselost, premestite teglu u frižider ili hladnu prostoriju.

(Blic Žena)

Ne sviđa mi se 0
