PRAVE SE NA KRSTOVDAN, A JEDU NA BOGOJAVLJENJE: Tradicionalno srpsko jelo koje se mora naći na vašoj trpezi (RECEPT)

Pihtije koje se spremaju na Krstovdan ostavljaju se za Bogojavljenje, a treba reći i da im na slavskoj trpezi za Svetog Jovana pripada važno mesto.

Međutim, pihtije su se našle na spisku „15 najgorih srpskih jela“ koji je objavio „Taste Atlas“.

Pihtije su srpsko jelo koje se pravi od jeftinijih delova svinjskog mesa kao što su glava, kolenica ili skočni zglob. Meso se često kuva zajedno sa biberom, lukom, šargarepom i lovorovim listom dok ne postane toliko mekano da otpadne od kosti. Zajedno sa temeljcem, meso se stavlja u činije koje se zatim ostavi da se ohladi i stegne.

Pihtije se služe narezane kao predjelo, uz hladno kiselo povrće i čašicu rakije.

Pripremite sastojke na vreme, kako biste sutra mogli da prionete na ovaj višečasovni kulinarski posao.

Pihtije - sastojci:

veća dimljena svinjska kolenica

2 sveže svinjske nogice

2 dimljene svinjske nogice

500 gr junećeg ribića

2 lista lorbera

pola kesice bibera u zrnu

velika glavica belog luka

so

voda

Pihtije - priprema:

Operite svinjske nogice i kolenicu, spustite ih u lonac, dodajte juneći ribić, lorber i biber, pa nalijte vodom i kuvajte na tihoj vatri dok meso dobro ne omekša i počne da se odvaja od kostiju.

Prohladite, pa procedite tečnost i opet je sipajte u dublji sud da provri.

U međuvremenu, odvojite kožuru i meso od kostiju, pa iseckajte, kao što ćete iseckati i meso od junećeg ribića. Rasporedite meso (i iseckanu kožuru, ko voli) po dnu posude u kojoj će biti pihtije.

Proključalu tečnost sipajte na tacnicu, pa proverite da li se dobro lepi. Ako volite čvršće pihtije i tečnost se dobro lepi, nemojte dodavati vodu, već skinite posudu sa šporeta i u nju sipajte očišćen i sitno iseckan beli luk, kao i soli po ukusu.

Ako volite da pihtije budu malo mekše, dolijte još vode i ostavite da provri.

Sve dobro promešajte i sipajte u posudu preko mesa. Ostavite da se ohladi, a onda posudu sa pihtijama prebacite u frižider da odstoji preko noći.

Sutradan kašikom skinite sloj masti koji ume da se „uhvati“ na površini pihtija, pa ih pospite alevom ili ljutom tucanom paprikom, isecite i služite.

Pihtije odlično idu uz proju i kiseli kupus.

(Kurir)

BONUS VIDEO: