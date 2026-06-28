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PEVAČ DOŽIVEO NEPRIJATNOST NA KONCERTU I ZABRINUO HILJADE FANOVA: Samo se srušio tokom nastupa (VIDEO)

Britanski pevač Hari Stajls doživeo je neprijatnost tokom koncerta na stadionu Vembli u Londonu.

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Foto: profimedia/ Watto / BACKGRID
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Hari je pevao na bini i sve je izgledalo normalno, a onda se tokom ispijanja vode zagrcnuo i pao na binu pokušavajući da dođe do daha, što je izazvalo veliku zabrinutost njegovih fanova na koncertu. 

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se kako pevač uzima bocu vode sa bine, otpija gutljaj, a zatim pada na leđa. Nekoliko sekundi ostao je da leži pokušavajući da dođe do daha. 

Nakon što je ustao, mahnuo je publici kako bi sve uverio da je dobro i otrčao iza scene. 

Predstavnici Harija Stajlsa se nisu oglasili povodom incidenta.

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