PEVAČ DOŽIVEO NEPRIJATNOST NA KONCERTU I ZABRINUO HILJADE FANOVA: Samo se srušio tokom nastupa (VIDEO)

Britanski pevač Hari Stajls doživeo je neprijatnost tokom koncerta na stadionu Vembli u Londonu.

Hari je pevao na bini i sve je izgledalo normalno, a onda se tokom ispijanja vode zagrcnuo i pao na binu pokušavajući da dođe do daha, što je izazvalo veliku zabrinutost njegovih fanova na koncertu.

UK Singer #HarryStyles narrowly escaped choking while trying to spray water at his concert held in #London on June 26. pic.twitter.com/CNPm5vGH0D — Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 28, 2026

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se kako pevač uzima bocu vode sa bine, otpija gutljaj, a zatim pada na leđa. Nekoliko sekundi ostao je da leži pokušavajući da dođe do daha.

Nakon što je ustao, mahnuo je publici kako bi sve uverio da je dobro i otrčao iza scene.

Predstavnici Harija Stajlsa se nisu oglasili povodom incidenta.

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