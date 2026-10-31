POČETAK LJUBAVI MAJKLA DAGLASA I KETRIN ZITE DžOUNS: Imala je ultimatum za njega - evo šta je morao da uradi da bi bili zajedno

LJubavna priča Ketrin Zita Džouns i Majkla Daglasa počela je uz jedno jasno pravilo koje je glumac morao da prihvati ako je želeo da njihova veza ima budućnost.

Iako je danas njihov brak jedan od najpoznatijih u Holivudu, na početku romanse nije sve bilo tako jednostavno. Majkl je, naime, istovremeno viđao još pet žena, a njegova buduća supruga nije imala nameru da pristane na takav odnos.

Glumac je o tome govorio tokom gostovanja u emisiji Grejema Nortona, gde je otkrio kako mu je Ketrin jasno stavila do znanja da mora da promeni ponašanje ukoliko želi da budu zajedno.

- Ako ćemo ovo da pokušamo, moraš da središ svoj život - bila je njena poruka, prisetio se Majkl.

U tom trenutku bio je razveden i viđao se sa drugim ženama, pa je morao da prekine svih pet odnosa kako bi dobio priliku da započne ozbiljnu vezu sa Ketrin.

Ova priča našla je mesto i u njegovim novim memoarima "One Helluva Ride", u kojima je glumac otvoreno pisao o ljubavnom životu, skandalima i vezama iz prošlosti.

Objasnio je da je nakon razdvajanja od prve supruge Dijandre Laker istovremeno viđao pet žena, koje su živele u različitim gradovima. Smatrao je da je takav način života prihvatljiv jer nijednoj nije obećao ozbiljnu vezu, a sve su znale da je tek izašao iz braka.

Ipak, Ketrin nije želela da bude deo takve priče. Prema Majklovim rečima, jasno mu je poručila da može da nastavi da viđa druge žene ili da prekine te odnose i bude sa njom. Treće mogućnosti nije bilo.

Trenutak kada je znao da je ona prava

Majkl je na kraju odlučio da prekine sve ostale romanse i posveti se Ketrin. U memoarima je otkrio i da je gotovo odmah osetio da je upoznao ženu sa kojom želi da provede život.

- Nikada se ranije nisam zaljubio gledajući nekoga na filmskom platnu. Sve dok nisam video Ketrin - napisao je glumac.

Opisao ju je kao ženu čija je čarolija prevazilazila fizičku lepotu i priznao da je bio siguran da je ona prava osoba za njega. Verovao je da se takav trenutak dogodi možda samo jednom u životu, ako čovek ima sreće.

Venčali su se 18. novembra 2000. godine, na glamuroznoj ceremoniji u hotelu Plaza u NJujorku, kojoj su prisustvovala brojna poznata imena.

Brak koji je preživeo i teške periode

NJihov zajednički život nije uvek bio jednostavan. Tokom braka prošli su kroz brojne uspone i padove, a 2013. godine čak su se na šest meseci razdvojili. Ipak, uspeli su da prevaziđu krizu i nastave zajednički život.

U intervjuu za magazin WSJ 2021. godine, Ketrin je govorila o tome šta, po njenom mišljenju, čini tajnu dugog braka. Istakla je da je važno da partneri umeju da se zabavljaju zajedno, ali i da nikada ne izgube ljubav, poštovanje i smisao za humor.

Par danas ima dvoje dece, sina Dilana (26) i ćerku Keri (23). Majkl iz prvog braka sa Dijandrom ima i sina Kamerona (47).

(Glossy)

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