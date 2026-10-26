Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PREMINUO GLUMAC KOJI JE POZAJMLJIVAO GLAS DUŠKU DUGOUŠKU: Porodica potvrdila da je umro iznenada u 46. godini

Tokom karijere osvojio je tri Emi nagrade za izuzetna dostignuća u glasovnoj glumi između 2022. i 2025. godine.

1793013686_cf42d6da-fdd5-4760-ae2b-5e6b61c29eba.jpg
Foto: Printscreen/ YouTube - Verité Entertainment
Oglas

Poznati glasovni glumac Erik Bauza, koji je pozajmljivao glas nekim od najčuvenijih junaka iz crtanih filmova "Looney Tunes", preminuo je u 46. godini.

Njegova porodica objavila je na Instagramu da je glumac umro iznenada. Bauza je tokom karijere pozajmljivao glas brojnim legendarnim animiranim likovima, među kojima su Duško Dugouško, Patak Dača i Prasetu.

Magazin "Variety" navodi da je uzrok smrti hipertenzivna kardiovaskularna bolest. Bauza je preminuo u nedelju u svom domu. Do samog kraja bio je profesionalno aktivan. Pozajmljivao je glas brojnim likovima u animiranom filmu "Coyote vs. Acme", a pojavio se i u nedavno objavljenom filmu "Forgotten Island".

Erik Bauza rođen je u Ontariju, u porodici filipinskog porekla. Još kao dete bio je veliki ljubitelj crtanih filmova "Looney Tunes", a posebno je voleo da imitira glasove čuvenih junaka.

Ono što je tada bila dečja zabava godinama kasnije pretvorilo se u uspešnu karijeru, tokom koje je postao jedan od prepoznatljivih glasova nove generacije ovih kultnih crtanih likova.

(Mondo)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas