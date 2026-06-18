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PRESUDILA JE JEDNA REČENICA: Evo kako je Pejović postao Prijin kum

Mnoge je iznenadilo što je Pejović postao kum na crkvenom venčanju Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović.

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Foto: Ataimages.rs/ A.A.
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Filip Živojinović i Aleksandra Prijović venčali su se pre osam godina u Beogradu, a njihova svadba i danas se pamti kao svadba decenije. Luksuznoj ceremoniji prisustvovalo je više od 900 zvanica, dok je poseban trenutak bio izbor crkvenog kuma, poznatog pevača Ace Pejovića.

Mnoge je tada iznenadilo što je Pejović postao kum na crkvenom venčanju Filipa Živojinovića i Aleksandre Prijović, ali iza te odluke krije se simpatična priča.

Filip Živojinović je svojevremeno otkrio kako je došlo do toga da upravo Pejović kumuje na njihovom venčanju.

– Kada smo Aleksandra i ja počeli da se zabavljamo, izašli smo na jedan rođendan na kome je bilo mnogo prijatelja iz muzičkog sveta. Aco je sedeo preko puta nas i sve vreme nas posmatrao. U jednom trenutku je rekao: „Svadba, ti si gotov!“ i ponavljao to nekoliko puta – ispričao je Filip.

Kako kaže, tada su se zabavljali tek deset dana i ni njemu ni Aleksandri svadba nije bila ni na kraj pameti.

– Nisam znao šta da mu kažem. Mislio sam u sebi da se zabavljamo tek deset dana. Kada smo krenuli kući, Aleksandra i ja smo mu rekli: „Ako stvarno bude svadba, ti ćeš biti kum“ – otkrio je Živojinović svojevremeno u emisiji „Grand Specijal“.

I Aleksandra je govorila o kumstvu sa Acom i svojevremeno priznala da su odavno prevazišli prijateljske odnose i da su danas kao familija.

– Kuma volim najviše na svetu. Desi se možda, da se ne čujemo dan-dva, ali se onda on naljuti na mene (smeh). Šalu na stranu, najbolji smo prijatelji i volimo se više nego što možete da zamislite-  izjavila je svojevremeno Aleksandra za medije.

(Grand)

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