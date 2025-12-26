RECEPT ZA "PIJANI" KOLAČ: Neverovatna kombinacija piva i suvih šljiva će vas oboriti s nogu (VIDEO)

Toliko je mekan i sočan da niko ne može da poveruje da je posan!
Iz bakine kuhinje nam stiže recept za "pijani" kolač. Tajna ovog recepta je u jednom neobičnom sastojku koji mu daje neverovatnu teksturu, a miris koji se širi dok se peče podsetiće vas na najlepše dane detinjstva. Brzo se pravi, a još brže pojede! Pogledajte video i otkrijte kako od jednostavnih namirnica koje sigurno imate kod kuće nastaje prava praznična čarolija.
"Pijani" kolač - sastojci:
50 ml piva,
200 ml kisele vode,
50 ml ulja,
1 šolja griza (200 g),
1 šolja brašna (50 g) plus 2 kašike,
100 g mlevenih oraha,
1 prašak za pecivo,
1 vanilin šećer,
150 g šećera,
100 g suvih šljiva,
1 kašičica cimeta.
"Pijani" kolač - priprema:
U posudu za mešanje prvo sipati sve tečne sastojke: pivo, kiselu vodu i ulje, pa dobro promešati.
Zatim postepeno dodavati suve sastojke: šećer, griz, mlevene orahe, vanilin šećer i kašičicu cimeta, a na kraju brašno koje ste prethodno prosejali sa praškom za pecivo. Sve lepo sjediniti varjačom da smesa bude ujednačena pa je izliti u podmazan pleh.
Suve šljive koje ste ranije potopili u vodu i dobro iscedili nemojte mešati u testo nego ih jednu po jednu utisnite odozgo u smesu da malo utonu pre nego što kolač stavite u rernu da se peče.