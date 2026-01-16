Oglas
RECEPT ZA PREUKUSNI PODVARAK: 3 tajna sastojka će mu dati neverovatan ukus

Mnogi ne znaju za ovu caku.

1768557563_Depositphotos_461194084_S.jpg
Foto: Deposit
Zimu ne možemo da zamislimo bez kiselog kupusa, a najpoznatiji specijaliteti od ove namirnice su sarma i podvarak. Podvarak možete da pravite kao posno, ali i kao mrsno jelo, a postoji puno recepata i ne zna se koji je bolji.

Ipak, kako biste napravili savršeno ukusan podvarak potrebno je da znate koje to tajne sastojke u ovo jelo dodaju iskusne domaćice.

Senf

Jedna kašičica senfa može da potpuno da promeni ukus podvarka. Uvek je bolje da dodate kvalitetniji senf, ali nemojte da preterujete sa ovim sastojkom, dovoljna je jedna kašičica. Naravno sve lepo promešajte i dodajte je na početku kuvanja.

Belo vino

Pre nego što podvarak ubacite u rernu sipajte 50 ml belog vina, a možete i 100 ml bujona. Ova dva sastojka daju podvarku poseban šmek, jer kiseli kupus lepo upija ova dva sastojka i onda jelo ima savršen ukus.

Tucana paprika ili sveža ljuta papričica

Ako ste ljubitelj pikantnije hrane onda obavezno 5 minuta pred kraj pečenja podvarka dodajte tucanu papriku ili pola sitno sečene ljute papričice.

(Stvar ukusa)

