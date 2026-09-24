RIJANA DOLAZI U BEOGRAD SA SVOJIM PARTNEROM: Posle 19 godina odlučila da ponovo poseti našu prestonicu

Svetska muzička zvezda doputovaće u srpsku prestonicu s decom kako bi podržala svog partnera ASAP Rokija na koncertu koji će on održati 8. oktobra u Beogradskoj areni.

Rijana se u tajnosti i bez velike medijske pompe vraća u Beograd, i to posle skoro dve decenije.

Jedna od najvećih muzičkih zvezda na planeti ovog puta neće doći zbog svog koncerta, već kako bi pružila podršku svom emotivnom partneru ASAP Rokiju, koji će 8. oktobra održati koncert u Beogradskoj areni, i to u sklopu evropske turneje "Don't Be Dumb".

Prema rečima upućenih, Rijana će u našem glavnom gradu provesti samo 24 časa, a njih dvoje će privatnim letom stići iz Zagreba, gde će Roki održati koncert 6. oktobra.

Kako zasad stvari stoje, jedan od najatraktivnijih parova planete biće smešten u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela i biće pod 24-časovnim obezbeđenjem. U planu je i da tokom kratke posete, ukoliko oni to budu želeli, kombijem obiđu gradske atrakcije, pa će srećnici možda moći i da ih sretnu.

Inače, pop kraljica i hip-hop ikona ne prestaju da intrigiraju javnost.

Poznati po tome da, gde god se pojave, naprave opšti haos - ljubavni par koji zajedno ima troje dece trenutno je nerazdvojan. Rijana prati Rokija u korak tokom cele evropske turneje, a reakcije fanova na svako njihovo zajedničko pojavljivanje doslovno lome internet.

Pre nekoliko dana desio se Kopenhagen i potpuni kolaps. Na koncertu u Danskoj Rijana je napravila potez godine, pa je na kraju Rokijevog koncerta, umesto iz publike, gde je dosad redovno bila tokom turneje, izašla na binu držeći u naručju njihovog sina Riota.

Jedno pitanje

Mreže su se usijale, zajednički snimci broje milionske preglede, a beogradska publika je na iglama.

Pitanje koje kruži gradom glasi: Da li je Beograd sledeća stanica za porodični spektakl na sceni? Ostaje nam da vidimo 8. oktobra.

Podsetimo, Rijana je u Beogradu prvi i jedini put bila 24. novembra 2007. godine, kada je održala spektakularan koncert u prepunoj Beogradskoj areni, u sklopu svetske turneje "Good Girl Gone Bad". Te 2007. godine bila je ikona tinejdžerske i pop kulture.

Pred oko 20.000 fanova otpevala je svoje tada najveće hitove. Koncert je počeo energično uz pesmu "Pon de Replay", ređali su se hitovi poput "SOS" i "Unfaithful", a nastup je kulminirao njenim planetarnim megahitom "Umbrella".

(Kurir)

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