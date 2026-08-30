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SAHRANJENA DOLI PARTON: Ispunjena poslednja želja legendarne pevačice

Legendarna pevačica, Doli Parton, sahranjena je u petak u krugu najbliže porodice, potvrdila je njena sestričina Lejni Mej Parton.

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Foto: Profimedia/ Jason Kempin
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Lejni je bjavila u subotu emotivnu poruku na Instagramu, potvrđujući da je njena tetka sahranjena u petak, 28. avgusta.

- Veoma mi je teško da napišem ovu objavu. Želela sam da sačekam da se juče obavi sahrana moje bake pre nego što pokušam da sve ovo pretočim u reči - počela je priču Lejni i opisala kakav je odnos imala sa čuvenom Doli. 

- Uvek je umela da učini da se osećam kao da sam dovoljna baš takva kakva jesam. Nikada nije činila da moji snovi deluju preveliko, niti je ikada učinila da pomislim kako nešto ne mogu da postignem. Verovala je u mene i pre nego što sam ja sama umela da verujem u sebe. Većina ljudi može da se seti bar jedne neprijatne uspomene vezane za bilo kog člana porodice. Ja, iskreno, ne mogu da se setim nijedne takve uspomene vezane za nju. Još uvek mi deluje nestvarno da je više nema. Nedostajaće mi njen glas, njen smeh, njeni zagrljaji, kao i sama činjenica da je bila tu - napisala je.

Pejdž Siks je u petak izvestio da su se Dolini bližnji okupili na mestu njene sahrane u Nešvilu – u memorijalnom parku i mauzoleju „Vudlon”.

Sahranjena je pored svog voljenog supruga, Karla Dina, čime je ispunjena njena poslednja želja. Par je bio u braku 58 godina pre nego što je on preminuo prošlog marta u 82. godini.

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