SELMA HAJEK JE VELIKI PROTIVNIK BOTOKSA I FILERA: Ona koristi ovaj prirodni trik za zatezanje kože lica

Glumica Salma Hajek izbegava botoks i otkriva jednostavan način za mladalački izgled.

GlumicaSalma Hajek podržava prirodno starenje i otvoreno ističe da nikada nije koristila botoks niti filere. Ali zato pribegava "instant zatezanju kože".

Kada želi da postigne takav efekat, vezuje kosu u izuzetno čvrst, visoki rep ili je čvrsto povlači unazad pomoću pletenica, prikivenih ispod frizure.

"Moram da vam priznam, ja nemam botoks ni filere. Ali, devojke, ja jako zatežem kosu unazad. Vidite kako me ovo malo vuče i iskreno – izaziva mi glavobolju, ali trpim to zbog vas!“, poručila je sa Instagrama gde je prikazala kako deluje ova prirodna metoda. O tom prirodnom fejsliftingu pričala je i na malim ekranima ističući da je i genetika zaslužna za njenu mladolikost.

Zanimljiv trik zaista zateže kožu, ali treba voditi računa da ovakvom frizurom ne oštetite kosu, a treba voditi računa i da vam ovakav način stilozovanja ne stvara neprijatan osećaj jer može, kako je i Salma rekla, da bude jako zahtevan.

Hajek ovu caku ne primenjuje samo sa konjskim repom već i sa drugim frizurama u koje spada elegantna, visoko podignuta punđa.

A zašto izbegava botoks, Salma Hajek otkrila je ranije, razlog su određeni zdravstveni problemi sa kojima se bori ali i njena želja da kao glumica sačuva potpunu mimiku i prirodnu ekspresiju lica.

Umesto botoksa, glumica redovno odlazi na tretmane tokom kojih se koriste aparati na bazi radio-frekvencija i mikrostruja. Na taj način se stimuliše kolagen, u kombinaciji sa dubokom meditacijom. Tvrdi da njeno telo i koža neverovatno dobro reaguju na takve frekvencije, pa joj govore da posle tih procedura izgleda 20 godina mlađe.

(BlicŽena)

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