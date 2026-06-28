Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

SELMA HAJEK JE VELIKI PROTIVNIK BOTOKSA I FILERA: Ona koristi ovaj prirodni trik za zatezanje kože lica

Glumica Salma Hajek izbegava botoks i otkriva jednostavan način za mladalački izgled.

1782646133_profimedia-1109668936.jpg
Foto: DiaEsportivo / Actionplus / Profimedia
Oglas

GlumicaSalma Hajek podržava prirodno starenje i otvoreno ističe da nikada nije koristila botoks niti filere. Ali zato pribegava "instant zatezanju kože".

Kada želi da postigne takav efekat, vezuje kosu u izuzetno čvrst, visoki rep ili je čvrsto povlači unazad pomoću pletenica, prikivenih ispod frizure.

"Moram da vam priznam, ja nemam botoks ni filere. Ali, devojke, ja jako zatežem kosu unazad. Vidite kako me ovo malo vuče i iskreno – izaziva mi glavobolju, ali trpim to zbog vas!“, poručila je sa Instagrama gde je prikazala kako deluje ova prirodna metoda. O tom prirodnom fejsliftingu pričala je i na malim ekranima ističući da je i genetika zaslužna za njenu mladolikost.

Zanimljiv trik zaista zateže kožu, ali treba voditi računa da ovakvom frizurom ne oštetite kosu, a treba voditi računa i da vam ovakav način stilozovanja ne stvara neprijatan osećaj jer može, kako je i Salma rekla, da bude jako zahtevan.

Hajek ovu caku ne primenjuje samo sa konjskim repom već i sa drugim frizurama u koje spada elegantna, visoko podignuta punđa.

A zašto izbegava botoks, Salma Hajek otkrila je ranije, razlog su određeni zdravstveni problemi sa kojima se bori ali i njena želja da kao glumica sačuva potpunu mimiku i prirodnu ekspresiju lica.

Umesto botoksa, glumica redovno odlazi na tretmane tokom kojih se koriste aparati na bazi radio-frekvencija i mikrostruja. Na taj način se stimuliše kolagen, u kombinaciji sa dubokom meditacijom. Tvrdi da njeno telo i koža neverovatno dobro reaguju na takve frekvencije, pa joj govore da posle tih procedura izgleda 20 godina mlađe.

(BlicŽena)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas