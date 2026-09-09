SLAVNA GLUMICA SE RAZVODI POSLE 28 GODINA BRAKA: Ključni razlog je prevara koju su učinili zbog ćerki, pa završili u zatvoru

Lori Laflin podnela je zahtev za razvod od supruga Mosima Đanulija, više od godinu dana nakon što su se rastali.

Šezdesetdvogodišnja zvezda serije "Puna kuća“ predala je papire 4. septembra, navodeći nepomirljive razlike kao razlog za okončanje braka.

U dokumentima se navodi da su glumica i njen bivši muž pre venčanja u novembru 1997. godine potpisali predbračni ugovor, koji je izmenjen 2015. Lori Laflin i Đanuli imaju dve ćerke, 27-godišnju Izabelu Rouz i 26-godišnju Oliviju Džejd.

Laflin je navela 25. avgust 2025. kao datum kada se razišla sa Đanulijem. Vest je objavljena dva meseca kasnije, kada je njena portparolka Elizabet Muč potvrdila taj raskid: "Oni žive odvojeno i odlučili su da naprave pauzu u braku. U ovom trenutku nisu preduzete bilo kakve pravne radnje".

Nakon što je raskid objavljen, izvor blizak paru rekao je časopisu People da su prijatelji stali na stranu glumice. "Ne vole ga“, naglasio je insajder o Đanuliju (63) pa otkrio i ove detalje. "Veoma su ljuti na njega". U januaru je drugi izvor rekao da je Loklin "još uvek izuzetno ljuta“ na Đanulija, dok je modni dizajner želeo da "to drži u tajnosti“.

Prema rečima više izvora, skandal sa prijemom na fakultet iz 2020. godine bio je ključni faktor za razvod. Podsetimo, bivši par je optužen da je platio 500.000 dolara konsultantu da lažno predstavlja njihove ćerke kao članice veslačkog tima Univerziteta Južne Kalifornije (USC). Oboje su se izjasnili krivim za prevaru.

"NJihova veza se nikada nije zaista oporavila nakon skandala sa prijemom i zatvorskih kazni“, rekao je tada izvor. Loklin je provela dva meseca u zatvoru, a Đanuli pet meseci. "Lori smatra da ju je bivši muž izdao. Trenutno su na potpuno različitim stranama života i malo je verovatno da će se pomiriti", dodao je insjader.

Laflin se nedavno vratila na Instagram. To je bila njena prva objava u poslednjih sedam godina, nakon što je obrisala svoj profil zbog pomenutog skandala. Vratila se i glumi, pa je igrala u serijama „Curb Your Enthusiasm“, „Garage Sale Mystery“, „Blue Bloods“ i „On Call“, kao i u spin-ofu serije „When Calls the Heart“ pod nazivom „When Hope Calls“.

(BlicŽena)

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