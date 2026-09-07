Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ŠOKANTNO OTKRIĆE O DAJANINOJ SMRTI: Poznati doktor tvrdi da je jedna odluka mogla da joj spase život

Prema rečima patologa, preživela bi sa lakšim povredama, da je vezala pojas.

1788773535_4a95b389655b3e0445e4c4a991719067e8feaa92.jpg
Foto: Profimedia/ parkerphotography
Oglas

Tog 31. avgusta 1997. godine svet je zanemeo pred vestima iz Pariza. Princeza Dajana, njen partner Dodi Al Fajed i vozač Anri Pol poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u tunelu Alma. Dok su teorije zavere decenijama kružile svetom, vodeći britanski patolog dr Ričard Šepard, koji je detaljno analizirao nalaze obdukcije tokom zvanične istrage, doneo je konačan i šokantan zaključak: Dajana je mogla da preživi, a o njenoj sudbini odlučio je samo jedan jedini, naizgled bezazlen detalj.

"Da je vezala pojas, pojavila bi se u javnosti dva dana kasnije"

Prema rečima dr Šeparda, princeza Dajana u trenutku udara nije bila vezana sigurnosnim pojasom. Pri strahovitoj brzini kojom se automobil zakucao u betonski stub, telo je nekontrolisano poletelo napred.

Da je samo imala zavezan sigurnosni pojas, verovatno bi se već dva dana nakon nesreće pojavila u javnosti, sa masnicom na oku, slomljenom rukom u gipsu i eventualno napuklim rebrima - izjavio je patolog. Iz čitavog vozila, jedini koji je preživeo bio je telohranitelj Trevor Ris-Džons, i to upravo zato što je jedini u automobilu bio vezan.

Povreda kakva se viđa jednom u karijeri

Ono što je slučaj ledi Dajane učinilo tragičnim jeste sama priroda njenih povreda. Neposredno nakon udesa, princeza je bila svesna, komunicirala je sa spasiocima i delovalo je da je u stabilnom stanju. Zbog toga nije imala apsolutni prioritet pri hitnom transportu u bolnicu, dok su lekari na licu mesta pokušavali da pomognu ostalima.

Međutim, duboko u njenom grudnom košu dogodilo se nešto neprimetno i fatalno. Reč je o minijaturnoj rani na plućnoj veni – specifičnom rascepu koji patolog opisuje kao "suzu u veni". Krvarenje je bilo sporo, ali nezaustavljivo. Iz nje je polako isticao život dok su spasioci verovali da je najgore prošlo.

Ovo je bila tako specifična i retka povreda da tokom cele svoje višedecenijske karijere nisam video sličan primer. Dajana je fizički stradala relativno malo, ali na najgorem mogućem mestu - objašnjava dr Šepard.

Splet nesrećnih okolnosti ili teorija zavere

Pitanje zašto je Dajana stradala ostalo je predmet brojnih teorija - od navodne umešanosti tajnih službi do sabotaže automobila. Ipak, dr Ričard Šepard odlučno odbacuje teze o atentatu i naglašava da je u pitanju splet tragičnih okolnosti. Da je brzina vozila bila samo 15 kilometara na sat manja, ili da je njeno telo u udaru skrenulo pod malo drugačijim uglom, ta fatalna rana u plućima se ne bi ni dogodila.

Ljudi čeznu za šokantnim pričama i teorijama zavere, ali istina je nekada surova u svojoj jednostavnosti. Bio je to tragičan saobraćajni udes koji se mogao sprečiti običnim klikom sigurnosnog pojasa.

(Stil)

BONUS VIDEO: 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas