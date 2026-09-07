ŠOKANTNO OTKRIĆE O DAJANINOJ SMRTI: Poznati doktor tvrdi da je jedna odluka mogla da joj spase život

Prema rečima patologa, preživela bi sa lakšim povredama, da je vezala pojas.

Tog 31. avgusta 1997. godine svet je zanemeo pred vestima iz Pariza. Princeza Dajana, njen partner Dodi Al Fajed i vozač Anri Pol poginuli su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u tunelu Alma. Dok su teorije zavere decenijama kružile svetom, vodeći britanski patolog dr Ričard Šepard, koji je detaljno analizirao nalaze obdukcije tokom zvanične istrage, doneo je konačan i šokantan zaključak: Dajana je mogla da preživi, a o njenoj sudbini odlučio je samo jedan jedini, naizgled bezazlen detalj.

"Da je vezala pojas, pojavila bi se u javnosti dva dana kasnije"

Prema rečima dr Šeparda, princeza Dajana u trenutku udara nije bila vezana sigurnosnim pojasom. Pri strahovitoj brzini kojom se automobil zakucao u betonski stub, telo je nekontrolisano poletelo napred.

Da je samo imala zavezan sigurnosni pojas, verovatno bi se već dva dana nakon nesreće pojavila u javnosti, sa masnicom na oku, slomljenom rukom u gipsu i eventualno napuklim rebrima - izjavio je patolog. Iz čitavog vozila, jedini koji je preživeo bio je telohranitelj Trevor Ris-Džons, i to upravo zato što je jedini u automobilu bio vezan.

Povreda kakva se viđa jednom u karijeri

Ono što je slučaj ledi Dajane učinilo tragičnim jeste sama priroda njenih povreda. Neposredno nakon udesa, princeza je bila svesna, komunicirala je sa spasiocima i delovalo je da je u stabilnom stanju. Zbog toga nije imala apsolutni prioritet pri hitnom transportu u bolnicu, dok su lekari na licu mesta pokušavali da pomognu ostalima.

Međutim, duboko u njenom grudnom košu dogodilo se nešto neprimetno i fatalno. Reč je o minijaturnoj rani na plućnoj veni – specifičnom rascepu koji patolog opisuje kao "suzu u veni". Krvarenje je bilo sporo, ali nezaustavljivo. Iz nje je polako isticao život dok su spasioci verovali da je najgore prošlo.

Ovo je bila tako specifična i retka povreda da tokom cele svoje višedecenijske karijere nisam video sličan primer. Dajana je fizički stradala relativno malo, ali na najgorem mogućem mestu - objašnjava dr Šepard.

Splet nesrećnih okolnosti ili teorija zavere

Pitanje zašto je Dajana stradala ostalo je predmet brojnih teorija - od navodne umešanosti tajnih službi do sabotaže automobila. Ipak, dr Ričard Šepard odlučno odbacuje teze o atentatu i naglašava da je u pitanju splet tragičnih okolnosti. Da je brzina vozila bila samo 15 kilometara na sat manja, ili da je njeno telo u udaru skrenulo pod malo drugačijim uglom, ta fatalna rana u plućima se ne bi ni dogodila.

Ljudi čeznu za šokantnim pričama i teorijama zavere, ali istina je nekada surova u svojoj jednostavnosti. Bio je to tragičan saobraćajni udes koji se mogao sprečiti običnim klikom sigurnosnog pojasa.

(Stil)

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