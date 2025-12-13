ŠPANSKA KRALJEVSKA PORODICA OBJAVILA NOVI PORTRET POVODOM PRAZNIKA: Leticija u potpuno drugačijem izdanju uz ćerke i supruga

Španska kraljevska porodica, kralj Filip, kraljica Leticija i njihove ćerke, Sofija i Leonor, predstavili su svoj novi portret koji se nalazi na čestitki povodom novogodišnjih i božićnih praznika.

Fotografija koju su izabrali da podele svoje najlepše želje prikazuje jedinstven trenutak kraljevskog para sa njihovim ćerkama tokom njihove posete asturijskom gradu Valdesotu.

Za ovogodišnju čestitku kralj i kraljica su izabrali opušteniji trenutak, pozirajući pored princeze Leonor (20) i infante Sofije (18). U prvom planu su Lecitija i Leonor sede i smeše se i uklopljenim kombinacijama odeće. Leticiju vidimo u tamnijim farmerkama širokih nogavica, u čemu je ne viđamo često, a ovaj model, koji je i te kako popularan širom sveta, osvojio je i kraljicu Španije. NJena ćerka je u kombinezonu od teksasa uz jaknu od prevrnute kože i čizme u sličnom duhu koje su takođe vrlo popularne ove sezone. Iza njih, kralj nežno grli ćerku Sofiju u isto usklađenim bojama odeće.

- Srećan Božić i srećna Nova 2026. godina - nalazi se na poleđini čestitke veoma simboličnim fontom, Ibarra Real Nova, prvobitno dizajniranim u osamnaestom veku i korišćenim u izdanju Don Kihota iz 1780. godine pripremljenom za Kraljevsku špansku akademiju. Ovaj izbor nije bio slučajan. Odabran je da bi se proslavila 400. godišnjica prvog dela knjige Migela de Servantesa, piše Hola.



