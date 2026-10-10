"SUĐENO MI JE DA RINTAM CEO ŽIVOT": Suzana Mančić o povratku na RTS, napornom radu i porodici

Voditeljka se nedavno vratila na RTS gde radi na zahtevnim projektima.

Čuvena voditeljka i Loto devojka Suzana Mančić progovorila je o tek rođenom unuku, povratku na RTS, kao i planovima za bližu budućnost.

Naredni dani za Suzanu Mančić imaju posebno značenje jer joj u susret idu proslava krsne slave, ali i rođendana koji sa sobom donosi putovanje.

"Novembar me uvek asocira na moju slavu, Sveti Aranđel, i na moj rođendan koji je dan posle. Ovoga puta muž me vodi u Veneciju, da ne ureknem. Dok ima želja, dobro je. Imam i materijalnih i nematerijalnih želja. Eto, dobila sam unuka, pa je želja da dođe još jedan, da budemo zdravi i složni. I još uvek Šanel torba", počela je Suzana.

Iako je kroz osmeh spominula luksuzne brendove, voditeljka je istakla da su joj prioriteti u životu uvek bili znatno drugačiji.

"Štedela sam za druge stvari kao što su životni prostor, ili umetnički predmeti, za životni standard, za putovanja, za obrazovanje moje dece. Šta ćeš više? Mislim da su danas brendovi apsolutno precenjeni. Zadovoljna sam stvarima koje mi se dopadaju, ne moraju da imaju nikakav brend", poručila je ona.

Na pitanje o takozvanom "crnom fondu" i novcu za crne dane, Suzana se prisetila teških vremena devedesetih godina.

"Osetila sam nekoliko puta u životu i shvatila da mi uopšte ne treba crni fond, može da se živi bez para ili sa minimumom. Toga se moja generacija seća. Istorija je pokazala, i to bliska istorija, da može da se živi na hlebu i vodi. Tako da se uopšte ne sekiram, sve smo to prošli i preživeli. Mislim na 90. godine. Ne ponovilo se, ali nikad se ne zna. Da li bih mogla da živim samo od penzije? Pa, da baš moram, mogla bih" iskrena je Mančićeva.

"Imala sam teške radove na licu"

Kako joj mnoge dame i u sednoj deceniji života zavide na izgledu, javnost neretko spekuliše o Suzaninim estetskim zahvatima, a ona je sada otkrila na koji način vodi računa o sebi.

"Tek nedavno sam pristupila "teškim radovima" na licu, ali sam se celog života negovala i mislim da se to isplati, ta nega od rane mladosti. Što se tiče operacije grudi, ja se bavim profesijom koja ipak zahteva solidan izgled. To mi je bila želja i ostvarila sam je, za to sam čuvala pare".

Rođenje unuka unelo je novu radost u njen dom, mada priznaje da su se vremena i nega beba prilično promenili.

"Unuk ima dva meseca. Bez problema me svi zovu baba ili baka. Kada me gleda, on već zna sve. Prisećam se polako svega oko beba, umem da promenim pelenu, hranim ga formulom na bočicu. Neke stvari se lako obnove, ali danas se deca drugačije neguju. Te novitete ipak prepuštam svojoj ćerki, ja se tu ne mešam", rekla je voditeljka i otkrila da je mlađa ćerka prisutvovala sestrinom porođaju.

"Nije ćerkama bilo lako da budu moje ćerke, ali one su svoje sestrinstvo potvrdile i zapečatile time što je mlađa sestra prisustvovala porođaju i bila uz stariju. Meni je to bilo iznenađujuće i jako sam ponosna na to. Zet je bio u čekaonici, muškarci se uglavnom plaše porođaja, dok su žene opuštenije. Ali, on se odlično snalazi u ulozi oca, baš mu dobro ide", ispričala je Suzana.

"Očigledno mi je suđeno da rintam ceo život"

Voditeljka se nedavno vratila na RTS gde radi na zahtevnim projektima u okviru informativnog programa.

"Drago mi je što sam se vratila programu na RTS-u. Zahtevne su informacije koje radimo, ali mi nije žao. Ustajanje u 5 ujutru, odlazim na teren, vraćam se kući u 9-10 sati uveče... Dok se to smontira, realizuje i samelje, to je celodnevni posao. Ne mogu da zamislim život u kom sedim kod kuće i ne radim ništa. Očigledno je meni suđeno da rintam ceo život, ali srećom radim posao koji volim", zaključila je Suzana.

(Alo)

BONUS VIDEO: