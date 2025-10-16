SUPRUGA BRUSA VILISA O NJEGOVOM STANJU: "Propušta važne trenutke"

Manekenka i influenserka, stara 47 godina, već neko vreme brine o svom suprugu, glumcu Brusu Vilisu (70), otkako mu je dijagnostikovana frontotemporalna demencija (FTD) — oblik demencije koji izaziva postepeno propadanje delova mozga povezanih sa ličnošću i jezičkim sposobnostima.

Iako se Brus od dijagnoze uglavnom povukao iz javnosti, njegova supruga Ema i ostali članovi porodice povremeno dele informacije o njegovom stanju, piše Dejli Mejl.

Sada je Ema otkrila kako se njihova deca, Mejbl Rej (13) i Evelin Pen (11), nose sa očevom bolešću.

- Mislim da su dobro, s obzirom na sve okolnosti, ali teško je - rekla je Ema za Vogue Australia u petak.

- Oni tuguju, mnogo im nedostaje njihov tata. On propušta važne trenutke u njihovim životima, i to im teško pada — ali deca su otporna, iako sam ranije mrzela kada mi to ljudi govore, jer nisu razumeli kroz šta prolazimo - istakla je.

Dodala je: "Ne znam da li će se moja deca ikada u potpunosti oporaviti, ali uče, kao i ja."

Podsećamo, Brus Vilis se nedavno preselio u. poseban dom gde ima 24-časovnu negu.

Ema je rekla da je preseljenje njenog supruga u poseban dom bila najbolja odluka za njihovu porodicu.

