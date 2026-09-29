SVE OČI BILE SU UPRTE U BEZOSOVU SUPRUGU: Smeli dekolte u Beloj kući izazvao burne reakcije na mrežama (FOTO)

Još jedna kombinacija Loren Sančez postala je glavna tema na mrežama. Dežurni modni kritičari na platformi Iks joj nisu oprostili njen modni izbor za događaj u Beloj kući.

Džef Bezos i Loren Sančez nedavno si prisustvovali gala večeri u Beloj kući povodom dolaska kineskog predsednika Si Đinpinga. Pažnju javnosti privukla je Loren koja je i ovog puta izazvala pravu diskusiju na mrežama zbog izbora odevne kombinacije. Kako se vidi, nosila je strukiranu haljinu u crnoj boji koju krase otvorena ramena.

Reč je o kreaciji modne kuće Alexander McQueen koja akcenat stavlja na bujni dekolte, zanemarujući detalje na toaleti. Da budemo precizniji, haljina sirena kroja je napravljena u minimalističkom maniru, kako bi pažnja sa monohromatskog izdanja bila preusmerena na grudi.

Toaleta je na savšen način istakla Loreninu vitku figuru, a stajling je zaokružila dijamantskom ogrlicom i minđušama.

Jeff Bezos’ wife gets criticized online for ‘inappropriate’ and ‘revealing’ dress while attending the state dinner at The White House.



Lauren Sanchez wore a black gown with a plunging neckline- with some social media users branding it ‘completely inappropriate’ for the occasion. pic.twitter.com/ucK0J85Jxu — Oli London (@OliLondonTV) September 26, 2026

Ipak, izbor njene haljine nije bio po merilima "modnih kritičara" na Iksu. Većina je istakla da je ovakav način oblačenja "neprimeren za državnu večeru", te da "novac ne može da kupi stil".

"Imaj malo dostojanstva, zaboga. Ovo je državna večera, a ti imaš 56 godina", glasio je jedan komentar korisnika Iksa, dok je drugi dodao: "Obožava da ističe dekolte".

Ipak, bilo je i onih koji su ovog puta stali u njenu odbranu.

"Ta haljina je zapravo prilično konzervativna u poređenju s njenim prošlim katastrofalnim izdanjima", kaže jedan. "Mislim da je ovog puta izabrala popriličnu dobru haljinu", istakao je drugi.