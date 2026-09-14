SVI SU NJEGA KRIVILI ZA SUDBINU EJMI VAJNHAUS: Posle godina tišine stiglo priznanje koje niko nije očekivao!

Ejmi Vajnhaus bi danas napunila 43 godine, a njen bivši suprug Blejk Filder-Sivil govorio je o njihovoj ljuvbavi i odgovornosti za njenu tragediju

Ejmi Vajnhaus bi danas, 14. septembra, napunila 43 godine. Iako je od njene smrti prošlo 15 godina, priča o životu slavne pevačice, njenoj borbi sa zavisnošću i turbulentnom odnosu sa bivšim mužem Blejkom Filder-Sivilom i dalje je interesantna javnosti.

Kako je Ejmi tokom godina sve dublje tonula u zavisnost od droge i alkohola, veliki deo krivice za njeno stanje pripisivan je upravo Blejku. On je dugo bio predstavljan kao čovek koji ju je uveo u svet heroina i kokaina, zbog čega je nakon njene smrti često označavan kao jedan od krivaca za tragediju koja se dogodila 2011. godine.

Sada, godinama nakon njene smrti, Filder-Sivil, koji danas ima 43 godine, ponovo je progovorio o njihovom odnosu i prvi put posle dužeg vremena otvoreno priznao koliko je zaista odgovoran za Ejminu tragediju.

U podkastu "We Need to Talk", istakao je da je imao ulogu u njenoj zavisnosti, ali insistirao da nije fer da se celokupna odgovornost za njenu smrt svaljuje na njega.

"Moj stav sada je da znam da bi mnogi ljudi, posebno ljudi koji su čitali medije pre 20 godina, imali ideju da je Ejmina smrt moja odgovornost. Kao što sam uvek govorio, nikada ne bežim od bilo kakve odgovornosti. Ako sam nešto uradio, ja ću to potvrditi", poručio je.

"Ejmi je sama imala slobodu. I to nikako ne znači nepoštovanje prema njoj govoreći to, ali Ejmi je radila ono što je želela", dodao je Blejk.

"Iako je piće počelo da je boli, ona je nastavila. Ona je zapravo bila veoma jaka žena", zaključio je Filder-Sivil.

"Back to Black"

Blejk i Ejmi su se upoznali u jednom londonskom pabu, a on je odmah pomislio kako je ona "prelepa žena".

NJihov odnos bio je buran i pun uspona i padova. Raskid, koji je usledio nakon što je Ejmino opijanje postalo ozbiljniji problem, bila je inspiracija za njen čuveni album "Back to Black", objavljen 2006. godine. Kasnije su se pomirili, a 2007. godine venčali su se u Majamiju.

"To su uspomene koje mi je teško ponovo proživeti. Teško mi je jer ona više nije ovde. To je bila moja najbolja drugarica i bili smo srećni. Droga je na kraju bila sporedni deo toga", prisetio se.

"Naša ljubav nije imala nikakve veze sa zavisnošću. A zavisnost nije imala nikakve veze sa našom ljubavlju. Tamo je otišla. Nismo bili ono što smo bili", tvrdio je Blejk.

Filder-Sivil tvrdi da nije bio zavisnik kada je upoznao Ejmi, kao i da su njih dvoje zajedno kasnije postali zavisni od droge. Ipak, priznao je jednu stvar koja je godinama pratila njihovu priču, upravo je on Ejmi upoznao sa heroinom. Istakao je, međutim, da je ona i pre toga eksperimentisala sa drugim drogama.

"Nikada nisam krivio osobu koja mi je prvi put dala drogu. Nikada nisam pokušao da to svalim na nekoga. Zašto bih? Nikada nisam razumeo, da li ti ljudi misle da sam ja naterao Ejmi da se drogira? To se jednostavno nije desilo. Ne izbegavam odgovornost, ali ta ideja o svakodnevnom olakšavanju, ne. Nisam bio diler", rekao je Filder-Sivil.

Razveli se, ali su ostali bliski

Ejmi i Blejk razveli su se 2009. godine, ali su, prema njegovim rečima, ostali važan deo života jedno drugom.

Kada je Ejmi 2011. godine preminula od slučajnog trovanja alkoholom, Blejk je bio u zatvoru. Zbog izdržavanja kazne nije mogao da prisustvuje njenoj sahrani. Ipak, kaže da su tokom njegovog boravka iza rešetaka redovno razgovarali i da je bio zabrinut za nju tokom poslednjih meseci njenog života.

Posebno ga je pogodilo kada je saznao za incidente koji su ukazivali na to koliko je njeno stanje bilo loše. Prisustvovao je tome da Ejmi zaspi na svom pragu, a danas tvrdi da je nikada ne bi pustio da "samo sedi i pije ceo dan".

Na dan kada je preminula pokušao je dva puta da je pozove, ali nije uspeo da stupi u kontakt sa njom. Tek kasnije su mu zatvorski čuvari saopštili šta se dogodilo.

"Kada sam prvi put bio u zatvoru, nisam religiozna osoba, ali sam se svake noći molio. Govorio bih: 'Molim vas, dozvolite Ejmi da ostane živa dok ne izađem'", ispričao je.

Kako je objasnio, najviše ga je proganjao strah da će joj se nešto dogoditi dok je on iza rešetaka i neće moći da joj pomogne. Kada je saznao da je umrla, prvo nije mogao da poveruje.

"Moja prva pomisao je bila: 'Ovo je moja najgora noćna mora. Nije istina.' Odmah mi se zavrtelo u glavi. Briznuo sam u plač", priznao je Blejk.

Filder-Sivil kaže da mu je bilo potrebno mnogo vremena da se suoči ne samo sa gubitkom žene koju je smatrao najboljom prijateljicom, već i sa činjenicom da je nakon njene smrti bio javno označen kao krivac.

"Nikada, baš nikada nisam ovde da kažem: 'Ejmi je bila loša.' Ali znam da Ejmi ne bi želela da i dalje sedim ovde 20 godina kasnije i govorim da je sve moja krivica", rekao je.

"Govorila bi: 'Uradi to kako treba, dušo. Hajde. Reci im istinu.' U to vreme smo bili samo mladi zavisnici. Nismo bili to za početak, a onda jesmo, i to je moglo da se desi bilo kome", govorio je Blejk.

Ejmi Vajnhaus preminula je 23. jula 2011. godine, u 27. godini. Iza sebe je ostavila muzičko nasleđe koje je obeležilo jednu epohu, dok je njen album "Back to Black" ostao jedan od najpoznatijih albuma 21. veka.

(Mondo)

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