TEK ŠTO JE OTKRILA NOVOG DEČKA, A VEĆ NOSI PRSTEN! Najseksepilniji Viktorijin anđeo sprema se za udaju? (FOTO)

Kendis Svonpul prvi put je viđena u javnosti otkako su se pojavile glasine da je započela romansu sa Tomom Brejdijem.

Manekenka Kendis Svonpul fotografisana je tokom šetnje usred glasina da je u ljubavnoj vezi sa Tomom Brejdijem. NJen predstavnik oglasio se povodom spekulacija o njihovoj romansi, ali i mogućeg uticaja koji bi nova veza mogla da ima na sve ostale.

Prema navodima izvora bliskog manekenki, koji je govorio za magazin People, Viktorijin anđeo i bivši američki fudbaler navodno su "u vezi već mesecima". Kendis je, kako se tvrdi, veoma tajnovita i pažljivo bira ljude sa kojima deli detalje iz privatnog života.

Navodni par živi u Majamiju, a prema tvrdnjama izvora, oboje su se "veoma trudili da ne budu viđeni zajedno". Magazin Us Weekly prvi je objavio vest o njihovoj navodnoj romansi.

Nakon što su se pojavile spekulacije o njihovom odnosu, Kendis je prvi put fotografisana u javnosti.

Candice Swanepoel Wears Ring On That Finger Amid Sightings With Tom Brady https://t.co/lOAL9p2Uuu — TMZ (@TMZ) October 31, 2026

Viđena sa prstenom na "onom" prstu

Prema fotografijama koje je objavio TMZ, manekenka je tokom opuštene šetnje nosila zlatni prsten na domalom prstu, što je dodatno podgrejalo nagađanja.

EXCLUSIVE: There's already 'tension' between Tom Brady and his new flame Candice Swanepoel, as friends make brutal 'hookup' admission... and girl-on-girl Victoria's Secret feud erupts 🔗 https://t.co/4xvtUakVGe https://t.co/sOBv3MFfjT — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 29, 2026

Kendis je bila obučena u crne helanke, crnu majicu sa dubokim izrezom preko bele majice sa visokim okovratnikom, kao i crni kačket. Stajling je upotpunila crnom torbicom koju je nosila ispod ruke, velikim crnim naočarima za sunce, zlatnom narukvicom i masivnim zlatnim prstenom na domalom prstu.

Na malom prstu imala je još jedan zlatni prsten.

Ipak, nakit nije ličio na burmu, a manekenka se nikada nije udavala. Bila je verena za brazilskog manekena Hermana Nikolija 2015. godine. Zajedno imaju dvojicu sinova – Anaku, rođenog 2016, i Arijela, rođenog 2018. godine.

Bivši par bio je zajedno od 2005. do 2018. godine, a nema novijih informacija koje bi ukazivale na promenu njenog bračnog statusa.

(Super žena)

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