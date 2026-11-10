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"TO JE BESKRAJ TUGE": Tamara Grujić progovorila o gubitku oca

Tamara Grujić ispričala da je njen otac verovao u nju, podsticao je i uticao na to da postane snažna, otvorena i društvena osoba.

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Foto: ATA images/ M.M.
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Voditeljka i autorka emisije "Radna akcija sa Tamarom", Tamara Grujić, otvoreno je govorila o najtežem periodu svog života i gubitku oca, sa kojim je bila veoma bliska.

Priznala je da se i dalje svakodnevno suočava sa bolom zbog njegove smrti, a otkrila je i sa kojim se zdravstvenim problemima bori.

Iako je gledaoci uglavnom pamte po osmehu i energiji koju pokazuje pomažući porodicama širom Srbije, Tamara iza sebe ima i lične borbe o kojima retko govori. Ovoga puta napravila je izuzetak i priznala da je sećanje na oca ono što je trenutno najlakše rasplače.

Govoreći o onome što joj najteže pada, voditeljka nije skrivala koliko joj nedostaje otac.

- Trenutno, sećanje na oca. To je najveći gubitak s kojim sam morala da se suočim, i još uvek se suočavam. To je beskraj tuge.

U najtežim trenucima pomogle su joj i reči bliske prijateljice, koje su joj promenile pogled na gubitak i dale snagu da nastavi dalje.

- Molim te, pa nije on zalud živeo, valjda. Zamisli da te sad vidi takvu.

Kako je objasnila, njen otac je verovao u nju, podsticao je i uticao na to da postane snažna, otvorena i društvena osoba, zbog čega joj je prihvatanje njegovog odlaska posebno teško.

- To nije šest meseci, nije godinu ili dve dana. Ja ne znam koliko će trajati ta akutna tuga. Svaki dan je i dalje prisutan sa mnom i to je tako.

Pored emotivnog gubitka, Tamara je govorila i o zdravstvenim problemima sa kojima se suočava, a koje povezuje sa stresom i napetošću. Otkrila je da ima anksioznost, ali i niz fizičkih tegoba.

- Ja imam te bolesti osećajnih ljudi. Imam anksioznost, imam lupanje srca, nervozna creva, česte nesanice, imam rozaceu. I moj tata je patio od toga - ispričala je za Politikin magazin.

Stručnjaci su im tokom terapija pružali podršku uz napomenu da se svako sa anksioznošću i napadima panike nosi na sopstveni način.

(Telegraf.rs)

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