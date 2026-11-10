PRESUDA RASELU BRENDU PONOVO U CENTAR PAŽNJE STAVILA KETI PERI: Jedno pitanje sada intrigira javnost

"Sve će biti uredu", rekao je Rasel Brend svojoj ženi nakon presude suda, ali svi znaju da za njega nastaje pakao

U ponedeljak, 9. novembra, porota je donela presudu Raselu Brendu. Proglašen je krivim po četiri tačke optužnice: jednoj tački za silovanje i tri tačke za seksualni napad. Zločini su počinjeni između 2004. i 2009. godine nad četiri žene.

Sudija Džoel Benatan je, prilikom izricanja presude, nazvao Brenda „seksualnim predatorom“ sa „ravnodušnim i arogantnim nepoštovanjem“ želja žena.

„Vaš status vas je štitio do 2023. godine“, rekao je sudija.

Napomenuo je da je njegova slava omogućila umetniku da godinama izbegava odgovornost. Brend je dobio devet godina zatvora za silovanje i dodatne kazne za tri tačke optužnice za seksualni napad, ukupno 10 godina i šest meseci. Prema zakonu Ujedinjenog kraljevstva, mora da odsluži najmanje dve trećine kazne pre nego što bude pušten uz kauciju.

Šest žena je svedočilo na suđenju, ali su se optužbe odnosile na četiri žrtve. Jedna od žrtava, silovana 2009. godine, svedočila je da je nakon incidenta imala poteškoća sa spavanjem i jelom, privremeno dala otkaz na poslu i živela sa roditeljima. Druga žena, napadnuta 2004. godine u baru, rekla je da godinama nije mogla da pobegne od Brendove slike u medijima i da se osećala fizički loše.

"Rasel Brend je seksualni predator koji ne pokazuje kajanje“, rekla je jedna od žrtava u saopštenju.

Brend je sam negirao sve optužbe i insistirao da je veza bila uz pristanak. Nije pokazao nikakve emocije tokom izricanja presude, ali pre nego što je izveden, obratio se svojoj sadašnjoj supruzi, Lauri.

„Sve će biti u redu“, rekao je Brend svojoj ženi.

Njegov otac, Ron Brend, rekao je novinarima nakon saslušanja da ne veruje pravosudnom sistemu i priznao da je porota mogla biti pristrasna.

Istraga protiv Brenda je počela nakon objave iz 2023. godine u Tajmsu, Sandej tajmsu i Kanalu 4 u kojoj ga je nekoliko žena optužilo za seksualni napad. Upravo su ti materijali, prema rečima sudije, podstakli druge žrtve da se jave. Brend se takođe suočava sa novom istragom o optužbama za silovanje koje su iznele dve žene, a građanska parnica u SAD je u toku.

Rasel Brend i Keti Peri su se venčali 2010. u Indiji, a razveli 2012. Za Peri, ovo je bio prvi brak i odavno je izbledeo. Sama pevačica još nije zvanično komentarisala odluku suda, ali je još leta 2025. godine, na koncertu u Oksfordširu, rekla obožavaocima nešto što sada zvuči proročanski.

„Nadam se da moj bivši nije ovde, trebalo bi da bude u zatvoru!“, izjavila je Peri sa scene.

A 2013. godine, u intervjuu za Voug, izgovorila je misterioznu frazu koja se sada ponovo čita na novi način.

„Osećala sam veliku odgovornost za to kako se završilo, ali onda sam saznala pravu istinu, koju ne mogu da otkrijem jer je čuvam u svom sefu za crne dane“, priznala je pevačica.

Prema pisanju lista „Mejl on Sandej“, Peri je zaista u „aktivnim pregovorima“ o knjizi i dokumentarnoj seriji o „mračnom braku“ nje i Brenda. Izvori tvrde da je godinama dobijala ponude da ispriča svoju priču, ali je namerno čekala presudu suda pre nego što je pristala na bilo šta.

„Ona ima mnogo toga da kaže. Mnogo toga je nepoznato o tom braku. Bio je to veoma mračan period u njenom životu“, rekao je prijatelj proznate pevačice.

Priča se o projektima u stilu Netfliksa i mogućoj autobiografiji, ali još uvek nema zvanične potvrde same pevačice ili njenog tima.

(Stil)

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