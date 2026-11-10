NEKADA JE RIBALA TANJIRE ZA SIĆU, A ONDA JE OSVOJILA PARIZ: Dior joj je promenio život i istoriju mode (FOTO)

Ala Ilčun, rusko-kazaska manekenka azijskog porekla, postala je prva velika azijska zvezda na modnim pistama Pariza pedesetih godina prošlog veka.

Pedesetih godina prošlog veka u modnoj industriji nije bilo ni traga od raznolikosti koju danas viđamo na svakom koraku, pa je pojava jedne devojke azijskog porekla na pisti u Parizu bila zaista ravan čudu. Priča o Ali Ilčun, prelepoj rusko-kazaškoj manekenki, podseća na najlepši filmski scenario ili pravu modernu bajku.

Ala je rođena u kineskom gradu Harbinu, u porodici Žuanhana Ilčuna i Tamare Mihajlove. Njen otac je poticao iz bogate kazaške porodice i bio je po struci inženjer železnice koji je dvadesetih godina prošlog veka došao u Kinu zbog posla. Tu je upoznao Tamaru, talentovanu opersku pevačicu koja je pobegla iz Sankt Peterburga bežeći od surove revolucije.

Tokom japanske intervencije, ova porodica je bila primorana da ponovo pakuje kofere i emigrira u Pariz, ali su do francuske prestonice nažalost stigle samo Ala i njena majka. Prema jednoj od verzija ovog tužnog događaja, njen otac je tokom bekstva zarobljen i poslat u gulag, a njegova dalja sudbina zauvek je ostala potpuna misterija.

U velikom gradu dve žene su živele izuzetno skromno, pa je tako majka pevala u kabareu, dok se prelepa Ala zaposlila kao peračica sudova u jednom restoranu. Tokom Drugog svetskog rata, ova buduća manekenka radila je kao vezistkinja i medicinska sestra, a čak je bila i hrabri član francuskog partizanskog pokreta otpora. Život je očigledno nimalo nije mazio, ali je ona uporno i duboko verovala u bolje sutra, što se na kraju ispostavilo kao njena najbolja odluka.

Slučajni susret koji je promenio modnu istoriju

Samo jedan sasvim neočekivani događaj zauvek je promenio tok njenog života. Njena prijateljica je očajnički sanjala o karijeri modela, pa je zamolila Alu da joj pravi društvo i pruži podršku na velikom kastingu za modnu kuću koju je vodio Kristijan Dior.

Čuveni kreator je sasvim slučajno primetio prelepu devojku kako mirno sedi u hodniku i odmah je zatražio da je pozovu unutra. Brzo su je preobukli u glamuroznu haljinu, našminkali i pokazali slavnom dizajneru, a nedugo zatim usledio je poziv koji joj je saopštio da je upravo ona prošla strogu selekciju. Od tog sudbonosnog dana, Alin život se preokrenuo iz korena i pred njom su se širom otvorila vrata do tada nepoznatog sveta visoke mode.

Dizajner je bio potpuno opčinjen njenim neobičnim istočnjačkim izgledom, jer su iskošene oči, visoke jagodice, tanak struk i neverovatna mačja gracioznost učinili njen vizuelni identitet apsolutno jedinstvenim i nezaboravnim. Slavni kreator je pogodio pravo u centar kada ju je izabrao za svoju muzu, jer je bukvalno sve u čemu bi se ona prošetala po pisti automatski postajalo apsolutni hit i prodavalo se u rekordnom roku.

Ona nije bila samo glavna zvezda njegovih revija, već je služila kao nepresušna inspiracija za stvaranje potpuno novih kolekcija. Njeno ime je polako, ali sigurno postalo prepoznatljivo i daleko van granica Francuske.

Ala je tečno govorila čak šest jezika, što joj je neverovatno pomagalo da lično i sa puno samopouzdanja komunicira sa najuticajnijim i najbogatijim klijentkinjama. Pored toga, ova neverovatna žena uvela je u moda i popularni trend dugačkih linija iscrtanih ajlajnerom, kojima je svakodnevno naglašavala svoj prelepi oblik očiju.

Bila je Diorova glavna muza sve do njegove smrti, a nakon toga je uspešno sarađivala i sa legendarnim kreatorom koji se zvao Iv Sen Loran. Posle punih dvadeset godina besprekorne karijere, kada su se na njenom licu pojavili prvi znaci starenja, odlučila je da se dostojanstveno povuče sa piste kako bi je publika zauvek pamtila kao mladu, svežu i raskošnu lepoticu.

Dva braka i tihi odlazak

Na jednoj od brojnih modnih fotografisanja, Ala je upoznala grofa koji se zvao Majk de Djulmen. On je bio zvanični fotograf modne kuće Dior, a nedugo zatim postao je njen suprug sa kojim je dobila sina. Nažalost, ova bračna zajednica nije potrajala onako kako su se nadali, pa se model kasnije udala za čoveka po imenu Igor Muhin. U martu 1989. godine, Ala je iznenada preminula usled teškog srčanog udara u svojoj šezdeset i trećoj godini, a sahranjena je u francuskom gradu Ivri na Seni.

(Blic Žena)

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