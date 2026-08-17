TRAGIČAN ŽIVOT GLUMICE HEJDEN PANETIJER: Pre 3 godine joj je preminuo mlađi brat

Holivud i svet je jutros potresla vest o smrti mlade glumice Hejden Panetijer.

Mlađi brat glumice Hejden Panetijer, Džensen Panetijer, neočekivano je preminuo u 28. godini samo tri godine pre njene tragične smrti.

- Kada vam se desi nešto tako masovno, zaista naučite da birate svoje borbe i jednostavno ne dozvolite da vas sitnice uznemire - rekla je glumica časopisu People 2024. godine.

- Jer kada se u vašem životu desi nešto tako strašno, tako duboko, tako katastrofalno, nema mnogo toga što vas zaista može potresti.

Džensen, takođe dečji glumac kao i njegova sestra koja je glumom počela da se bavi sa svega 11 meseci, preminuo je u februaru 2023. godine od komplikacija aortnog zaliska i nedijagnostikovanog uvećanog srca. Hajden je časopisu People rekla da je, nakon što je izgubila jedinog brata, dobila 18 kilograma od stresa.

- Nije bilo važno šta sam radila, šta sam jela. Znam da stres i kortizol koji prolazi kroz vaše telo mogu to da urade. Sada mislim da se moje telo štitilo, štitilo od sveta.

- Kada sam ga izgubila, osećala sam se kao da sam izgubila pola duše... Uvek ću biti slomljenog srca zbog njega, nikada neću moći da prebolim to. Koliko god godina prođe, nikada neću preboleti njegov gubitak.

Džensen je bio poznat po ulogama u filmovima „Tajne Džonatana Sperija“, „Savršena igra“, „Klinac borilačkih veština“ i „Kako visoko 2“. Pozajmio je glasove Perivinkl u šestoj i poslednjoj sezoni dečje igrane/animirane TV serije sa Nikom mlađim „Plavi tragovi“, mladog Strajpsa u „Treking strajps“, mladog Rodnija Koperbotoma u „Robotima“, Trumana Iks u animiranoj TV seriji Nikelodion „Iks“ i dečaka sa lopatom u „Ledeno doba: Krah“.

(Stil)

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