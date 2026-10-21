TRAGIČNA SUDBINA PRVOG SUPERMENA: Pronašli ga mrtvog na žurci - još uvek se ne zna da li se sam ubio ili su mu presudili ljubavnica i njen muž

Tragična smrt Džona Rivsa, prvog glumca koji je tumačio Supermena, decenijama je ostala obavijena sumnjama i kontroverznim teorijama.

Misteriozne smrti u Holivudu decenijama su bile predmet opsežnih istraga i teorija zavere, a među najzagonetnijim tragedijama i dalje se izdvaja sudbina prvog glumca koji je oživeo lik Supermena na malim i velikim ekranima. Džon Rivs, koji se proslavio ulogom čuvenog junaka u serijalu "Adventures of Superman" (1952–1958) i filmu "Superman and the Mole Men" iz 1951. godine, tragično je izgubio život pod okolnostima koje su do danas ostale obavijene velom tajne.

Sumnjivi tragovi u noći tragičnog događaja

U noći između 15. i 16. juna 1959. godine, samo godinu dana nakon završetka rada na seriji koja mu je donela svetsku slavu, 45-godišnji glumac pronađen je bez znakova života u spavaćoj sobi svoje kuće. U isto vreme, u prizemlju doma trajalo je okupljanje njegovih prijatelja. Zvanični izveštaj organa reda pokazao je da je glumac preminuo usled hica u glavu, pa je slučaj zaključan kao samoubistvo.

Međutim, činjenica da je kuća bila puna ljudi u trenutku pucnja, kao i niz nelogičnosti tokom uviđaja, pokrenuli su glasine koje ni do danas nisu utihnule.

LJubavni trougao i sumnje na holivudske moćnike

Najviše pažnje javnosti privukli su detalji iz njegovog privatnog života, posebno tajna veza sa glumicom Toni Maniks.

Pojedine teorije tvrde da je upravo ona stajala iza ubistva iz strasti, dok su drugi krivca tražili u njenom suprugu Ediju Maniksu, uticajnom izvršnom direktoru filmskog studija Metro-Goldwyn-Mayer. Edijevo ime se i pre ovog slučaja vezaivalo za razne kontroverze, uključujući i sumnje u umešanost u smrt njegove prve supruge. Ipak, uprkos brojnim medijskim napisima i privatnim instranama, nijedna od ovih tvrdnji nikada nije dokazana na sudu.

Bračni par Maniks nikada nije zvanično optužen za ovaj zločin, a nadležni organi ostali su pri prvobitnom zaključku - Džordž Rivs je izvršio samoubistvo.

Priča koja je inspirisala Holivud

Kontroverze i nedoumice oko njegove smrti nastavile su da intrigiraju svetsku javnost i decenijama kasnije. Ova tragična sudbina poslužila je kao glavna inspiracija za snimanje igranog filma "Hollywoodland" iz 2006. godine, u kom je lik Džordža Rivsa tumačio Ben Aflek, dok je ulogu Toni Maniks iznela Dajen Lejn.

(Kurir)

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