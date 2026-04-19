Trik za sečenje kupusa: Ovo je najlakši način da napravite salatu

Ako vam se čini da je sečenje kupusa najdosadniji deo pripreme salate, niste jedini. Međutim, postoji trik koji sve menja iz korena i štedi i vreme i živce.

Foto: Deposit/ vi-mart
Umesto da se mučite sa nožem ili pravite nered rendanjem tokom pravljenja kupus salate, dovoljno je da uzmete običnu ljuštilicu za povrće. Da, onu koju već imate u fioci, i posao će biti gotov brže nego što mislite.

Postupak je jednostavan: glavicu kupusa presecite na pola, pa još jednom na četvrtine. Jedan deo stavite na dasku, a zatim ljuštilicom prelazite gore-dole po unutrašnjem delu listova. Za samo nekoliko poteza dobićete tanke, ujednačene trake, baš kao u restoranima.

Ovakav način sečenja ima veliku prednost, kupus ne bude ni previše sitan ni grub, već savršene teksture koja lako upija začine i ostaje prijatno hrskava.

Ali tu trik ne staje. Da bi salata bila zaista ukusna, važno je i kako je začinite. Prvo ide so, ona pomaže da kupus pusti sok. Zatim dodajte malo šećera (da pojača ukus), pa sirće, ulje i malo vode koja dodatno omekšava salatu.

Na kraju, dobro promešajte i ostavite da odstoji oko 10–15 minuta. Tada se svi ukusi povežu, a kupus dobije onu savršenu teksturu koju svi vole.

Zaključak je jednostavan, nije stvar ureceptu, već u načinu pripreme. Kada jednom probate ovaj trik sa ljuštilicom, velika je šansa da više nikada nećete seći kupus na stari način.

(BlicŽena)

