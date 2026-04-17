Recept za mladi sladak kupus sa krmenadlama: Tajna savršenog ukusa je u tome koliko dugo ga kuvate (VIDEO)

Ovaj recept vam otkriva kako da meso ostane sočno, a povrće zadrži svoju boju i vitamine uz jedan mali trik u redosledu kuvanja koji pravi veliku razliku u ukusu.

Tajna savršenog mladog kupusa krije se u njegovoj nežnosti jer on ne trpi dugo kuvanje kao onaj jesenji sa čvrstim listovima. Isprobajte recept iz bakine kuhinje.

Sladak kupus sa krmenadlama - sastojci:

1 glavica mladog kupusa,

2 svinjske krmenadle od vrata,

1 veća šargarepa,

1 krompir,

1 koren celera,

1 veza mladog crnog luka,

1 veza mladog belog luka,

lovorov list,

1 ravna kašika brašna,

ulje, slatka paprika,

3 čena belog luka,

suvi začin, peršunov list,

100 ml kuvanog paradajza.

Sladak kupus sa krmenadlama - priprema:

U šerpu prvo staviti krmenadle, naliti vodom i ostaviti da se kuvaju oko 20 minuta kako bi meso omekšalo pre dodavanja povrća.

Za to vreme iseći kupus na krupnije kocke, a ostalo povrće na kockice, pa sve polako ubaciti u šerpu preko mesa i naliti vodom da ogrezne.

Kuvati sve zajedno još oko 30 minuta jer mladom kupusu ne treba mnogo vremena, a pred kraj dodati kuvani paradajz i suvi začin.

Napraviti tanku zapršku od ulja brašna i slatke paprike, pa preliti kupus i na samom kraju posuti sitno seckanim peršunovim listom i belim lukom.

BONUS VIDEO: