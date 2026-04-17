Recept za mladi sladak kupus sa krmenadlama: Tajna savršenog ukusa je u tome koliko dugo ga kuvate (VIDEO)

Ovaj recept vam otkriva kako da meso ostane sočno, a povrće zadrži svoju boju i vitamine uz jedan mali trik u redosledu kuvanja koji pravi veliku razliku u ukusu.
Tajna savršenog mladog kupusa krije se u njegovoj nežnosti jer on ne trpi dugo kuvanje kao onaj jesenji sa čvrstim listovima. Isprobajte recept iz bakine kuhinje.
Sladak kupus sa krmenadlama - sastojci:
1 glavica mladog kupusa,
2 svinjske krmenadle od vrata,
1 veća šargarepa,
1 krompir,
1 koren celera,
1 veza mladog crnog luka,
1 veza mladog belog luka,
lovorov list,
1 ravna kašika brašna,
ulje, slatka paprika,
3 čena belog luka,
suvi začin, peršunov list,
100 ml kuvanog paradajza.
Sladak kupus sa krmenadlama - priprema:
U šerpu prvo staviti krmenadle, naliti vodom i ostaviti da se kuvaju oko 20 minuta kako bi meso omekšalo pre dodavanja povrća.
Za to vreme iseći kupus na krupnije kocke, a ostalo povrće na kockice, pa sve polako ubaciti u šerpu preko mesa i naliti vodom da ogrezne.
Kuvati sve zajedno još oko 30 minuta jer mladom kupusu ne treba mnogo vremena, a pred kraj dodati kuvani paradajz i suvi začin.
Napraviti tanku zapršku od ulja brašna i slatke paprike, pa preliti kupus i na samom kraju posuti sitno seckanim peršunovim listom i belim lukom.
