UKOLIKO BIRATE NEKI OD OVIH HOBIJA - VI STE GENIJE: Ako volite ručni rad i čitate knjige u dahu, NISTE PROSEČNI!

Psihologija tvrde da je 6 hobija povezano sa visokim IQ - ako ih birate, pametniji ste nego što mislite.

Načini na koje birate da provodite slobodno vreme mogu otkriti više o vašim kognitivnim sposobnostima nego što bi to ikada mogao učiniti bilo koji test. Inteligencija se pojavljuje na neočekivanim mestima.

Psihološka istraživanja su pokazala da određeni hobiji i aktivnosti koreliraju sa višim kognitivnim sposobnostima. Ne zato što vas bavljenje ovim stvarima čini pametnijim, već zato što ljude sa višim koeficijentom inteligencije prirodno privlače aktivnosti koje angažuju njihov um na određene načine.

Ako vas privlači neki od ovih 6 hobija, postoji velika šansa da delujete na višem kognitivnom nivou nego što mislite:

1. Pažljivo čitanje

Malo je navika koje stimulišu mozak kao čitanje. Ono poboljšava razumevanje, gradi empatiju i poboljšava vašu sposobnost da razumete složene informacije. LJudi koji često čitaju - posebno širok spektar literature - imaju tendenciju da imaju bolje verbalne veštine i jače analitičko razmišljanje. Ali ono što je najvažnije jeste kako čitate. Uranjanje u knjigu - apsorbovanje ideja, njihovo preispitivanje i povezivanje sa sopstvenim iskustvima - aktivira neuronske puteve povezane sa dubokim učenjem.

Čitanje fikcije jača socijalnu inteligenciju jer vas poziva da zakoračite u tuđi um. Publicistika hrani radoznalost i poboljšava razumevanje činjenica. Kao da čitanje podešava mozak na višu frekvenciju svesti, mentalnu naviku koju inteligentni ljudi izgleda instinktivno neguju.

2. Sviranje muzičkih instrumenata

Učenje i sviranje muzike angažuje mozak na izvanredne načine. Čitate note, koordinirate fizičke pokrete, kritički slušate i pravite podešavanja u deliću sekunde. Sve istovremeno. Vaš mozak obrađuje višestruke tokove informacija i sintetiše ih u nešto koherentno. Istraživanja pokazuju da muzičari imaju poboljšane kognitivne sposobnosti, posebno u oblastima pamćenja, pažnje i prepoznavanja obrazaca. Složenost muzičke obuke stvara neuronske puteve koji podržavaju razmišljanje na višem nivou.

Kognitivno opterećenje je intenzivno, a zato je muzičko obrazovanje povezano sa višim koeficijentom inteligencije. Vaš mozak mora da radi na više nivoa istovremeno, što jača kognitivnu fleksibilnost i brzinu obrade.

3. Pisanje

Pisanje je jedan od najmoćnijih alata za samorazumevanje. Ono vas tera da organizujete svoje misli, istražujete emocije i pretvarate apstraktne misli u reči. LJudi koji pišu često imaju tendenciju da razviju jače kritičko razmišljanje i emocionalnu jasnoću.

Psiholozi ovo nazivaju "metakognicija" ili razmišljanje o sopstvenom razmišljanju. To je ono što vam omogućava da procenite svoje ideje i sagledate ih iz više uglova. Osobe sa visokim koeficijentom inteligencije su često vešte u ovoj vrsti razmišljanja jer su radoznale o "zašto“ stoji iza svojih misli i postupaka.

4. Učenje novih jezika

Da li ste ikada gledali nekoga kako bez napora prelazi sa jednog jezika na drugi? Dvojezičnost je jedan od najjasnijih primera kako se mozak može prilagoditi i širiti. LJudi koji govore više jezika pokazuju poboljšano pamćenje, bolji fokus i veću izvršnu funkciju - komandni centar mozga za donošenje odluka. Učenje novog jezika je u suštini kao dizanje tegova za vaš um. Jača vašu sposobnost prepoznavanja obrazaca, poboljšava obradu slušnih informacija i unapređuje obavljanje više zadataka istovremeno.

Studije su čak otkrile da su dvojezični pojedinci bolji u filtriranju nebitnih informacija, što znači da njihov mozak može brže dati prioritet onome što je zaista važno. Osim nauke, učenje jezika otvara nove svetove kulture i povezanosti. Poziva vas da razmišljate u različitim strukturama, što produbljuje empatiju i kreativnost. U mnogim aspektima, to je vrhunska vežba u sagledavanju perspektive, veština koja je u velikoj meri povezana sa emocionalnom i intelektualnom inteligencijom.

5. Strateške igre i slagalice

Šta neke ljude privlači šahu ili čak složenim video-igrama koje zahtevaju strategiju? To je mentalna stimulacija. Hobiji zasnovani na strategiji angažuju logiku, predviđanje i prilagodljivost, što su sve osobine koje se često povezuju sa visokom inteligencijom.

Kada igrate stratešku igru, stalno balansirate više varijabli, predviđate ishode i učite iz grešaka. Ova kontinuirana povratna sprega jača radnu memoriju i sposobnost rasuđivanja. Čak i jednostavne zagonetke poput ukrštenica ili sudokua mogu imati merljive kognitivne koristi, posebno kada se redovno rešavaju.

