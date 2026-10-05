"UMALO SAM IZGUBIO SVE": Velika ispovest Eltona Džona - progovorio o najvećoj životnoj borbi

Elton Džon danas ima život o kakvom je nekada mogao samo da sanja, ali slavni muzičar ne krije da je put do te tačke bio veoma težak.

U ekskluzivnom razgovoru za HELLO! Elton Džon je govorio o svojoj dugogodišnjoj trezvenosti, porodici, muzici i mirnijem životu daleko od velikih svetskih turneja.

Muzička legenda, koja je tokom karijere prodala više od 300 miliona albuma i osvojila nagrade Emi, Gremi, Oskar i Toni, kaže da jednu odluku iz svog života smatra posebno važnom.

Elton je prestao da pije 1990. godine, a danas iza sebe ima 36 godina trezvenosti.

- Trezan sam 36 godina i život mi nikada nije bio bolji. Umalo sam izgubio sve zbog svojih zavisnosti, a odluka da postanem trezan jedna je od mojih najvećih životnih pobeda - rekao je 79-godišnji muzičar.

Kako kaže, svestan je koliko je imao sreće i danas posebno ceni život koji je izgradio.

- Imao sam ogromnu sreću da živim ovakav život, a on postaje sve bolji - poručio je.

Napravio piće koje i sam želi da posluži gostima

NJegov život bez alkohola inspirisao ga je i na poslovnom planu. Ove godine predstavio je bezalkoholno penušavo vino Elton John Zero Blanc de Blancs, koje je napravio zajedno sa suprugom Dejvidom Furnišem.

Elton kaže da posebno uživa u tome što novo piće može da posluži prijateljima kada im priređuje večeru.

- Bilo je pravo zadovoljstvo gledati njihove reakcije nakon što smo toliko truda uložili da sve bude kako treba - rekao je.

Za njega ovo nije bio samo još jedan proizvod koji će nositi njegovo ime. Kako objašnjava, veoma je izbirljiv kada su u pitanju poslovne ponude koje dobija.

- Dejvid i ja ne pijemo alkohol, a oboje obožavamo da ugostimo ljude. Želeli smo nešto što bi bilo prikladno za trenutke kada imamo razlog za slavlje - rekao je Elton.

Najvažnije pitanje tokom razvoja pića bilo je jednostavno: da li bi ga zaista poslužili u svom domu?

Odgovor je, kako kaže, bio jednoglasan – da.

I dalje ga pokreće muzika

Iako se 2023. godine povukao sa velikih svetskih turneja, Elton nije potpuno napustio nastupe. I dalje prihvata pojedinačne koncerte, a jedan od ovogodišnjih trenutaka koji će posebno pamtiti bio je nastup na festivalu Rock in Rio u septembru.

- Bio je to veliki trenutak. Bilo je nestvarno iskustvo, jedan od najvećih nastupa koje sam ikada imao - rekao je.

Posebno zadovoljstvo mu, međutim, donose susreti sa drugim muzičarima i nova generacija izvođača.

Govoreći o Ivor Novello nagradama u maju, prisetio se večeri koju je proveo sa Harijem Stajlsom, Rozalijom i Lolom Jang.

- Veoma sam srećan što sam upoznao toliko neverovatnih ljudi. Boravak sa drugim muzičarima me pokreće i daje mi novu energiju - rekao je.

Elton posebno uživa u tome što može da prati karijere mladih izvođača i da otkriva novu muziku. Smatra da britanska muzička scena ponovo prolazi kroz veoma uzbudljiv period, a među imenima koja izdvaja su Lola Jang i Olivija Din.

Posle više od 50 godina na putu, najviše uživa kod kuće

Iako je decenijama bio sinonim za život na turneji, danas mu najveće zadovoljstvo predstavljaju mnogo jednostavnije stvari – večera kod kuće, porodica i prijatelji.

Elton priznaje da je gotovo opsednut postavljanjem stola, a tu ljubav prema dekoraciji nasledio je od svog prijatelja Đanija Versaća.

- To sam naučio od svog prijatelja Đanija Versačea. On je gotovo za svako jelo menjao stolnjake. Postao sam opsednut porcelanom i čašama - otkrio je.

Bezalkoholno penušavo vino dodatno mu je dalo povod da iz ormara izvadi svoje omiljene komade posuđa i čaša.

- Tolike godine sam proveo na putu i na turnejama – više od 50 godina. Zato mi je sada veče kod kuće, sa voljenima i zanimljivim razgovorima, savršenstvo - kaže muzičar.

A njegov dom nije rezervisan samo za najbliže prijatelje.

Elton je nedavno na nedeljni ručak ugostio britanskog tenisera Džeka Drejpera i njegovu porodicu. Za susret je bilo zaslužno i Eltonovo poznanstvo sa sportistom, kojeg je upoznao na reviji modne kuće Burberry.

NJegovi sinovi, Zakarija i Ilajdža, koji imaju 15 i 13 godina, veliki su ljubitelji tenisa, pa je druženje sa mladim sportistom za njih bilo posebno zanimljivo.

Za čoveka koji je više od pola veka živeo pod reflektorima, Elton danas kao najveći luksuz ne vidi još jednu veliku scenu, već miran obrok za sopstvenim stolom, okružen ljudima koje voli.

I upravo u tome možda leži najveća promena u njegovom životu, nakon decenija provedenih u vrtlogu slave, muzike i zavisnosti, sada kaže da mu je najbolje onda kada je kod kuće.

(Glossy)

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