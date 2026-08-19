VELIKA ASTROLOŠKA PROMENA DOLAZI 23. AVGUSTA U 15 ČASOVA: 6 horoskopskih znakova će dobiti priliku da promene život

23. avgusta Sunce ulazi u Devicu što znači da dolazi vreme tišine, čistoće i velikih dostignuća.

23. avgusta, na zvezdanoj karti će se dogoditi poseban događaj: Sunce će napustiti Lava i ući u Devicu. Sa ovim će doći vreme tišine, čistote i velikih dostignuća.

Astrolog Adelina Panina objašnjava kakvu energiju donosi ovaj period, kojim znakovima će to koristiti i ko treba da bude na oprezu.

Dakle, jedna od najvažnijih prekretnica u godišnjem astrološkom ciklusu dogodiće se 23. avgusta 2026. godine, otprilike u 15h po našem vremenu. Sunce napušta vatreni, egocentrični i teatralni znak Lava i ulazi u zemljani znak Device — strog i pedantni.

Ako je Lav zahtevao pažnju, aplauz i svetle boje, onda Devica šapuće: "Sedi, udahni duboko, sredi sve nepotrebne stvari i odgovori mi, šta radiš sa svojim životom?“

Šta ovaj period donosi?

Energija Device je energija služenja, analize i hiper-odgovornosti. Do 22. septembra, svet prelazi u režim čišćenja. Ovo je vreme kada Univerzum testira našu otpornost u detaljima. Tokom ovog perioda, planete nam bukvalno viču: "Đavo je u detaljima!"

Ovo je idealno vreme da se vratite starim projektima koje ste napustili zbog nedostatka vremena; preispitajte svoju ishranu, dnevnu rutinu i fizičku aktivnost; i sredite ne samo svoje ormare već i svoje finansijske izveštaje i ugovore o radu.

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Ovaj period će doneti i pozitivne i negativne stvari.

Među pozitivnim stvarima, možemo istaći predstojeći period jasnoće. Iluzije koje izaziva letnje sunce nestaju i konačno ćete videti koji su vaši projekti zaista održivi, a koji su samo vođeni egom. Pojavljuje se oštriji um, što vam omogućava da zablistate i rešite dugogodišnje probleme. Štaviše, ovo je vreme neverovatne produktivnosti: ako ste dugo želeli da počnete da učite ili pišete knjigu, energija Device će vas podržavati u svakom koraku, pod uslovom da ostanete disciplinovani.

Među nedostacima (koje mnogi ne pominju) su sumnje. Device su kritičari života. Tokom ovog perioda, samorefleksija i anksioznost se povećavaju. Rizikujete da padnete u perfekcionizam, koji može ubiti svaku radost. Sitne kritike sebe i drugih mogu uništiti odnose. Postoji i rizik da se toliko zaglavite u rutini da izgubite iz vida širu sliku. Glavni neprijatelj ove tri nedelje je dosada!

„Ovo vreme nudi priliku onima koji rade za džabe, onima koji su posvećeni dužnosti i spremni da vredno rade bez trenutne nagrade. Idealan je period za lekare, nastavnike, analitičare, računovođe i sve čija profesija uključuje pomaganje ljudima i rad sa brojevima. Ako smatrate da zaslužujete unapređenje, ali vaš šef odugovlači, sada je vreme da sednete i pripremite savršeno strukturiranu prezentaciju svojih dostignuća“, kaže astrolog za Woman.ru

Šest znakova na koje će uticati prelazak Sunca u Devicu

Devica— vaš najbolji sat se bliži! Sunce ulazi u vaš dom, najavljujući ličnu Novu godinu. Očekuje vas snažan talas vitalnosti, šarma i harizme. Svet će vas gledati sa interesovanjem, ali će i zahtevi biti strogi: sve vaše greške biće razotkrivene. Ovo je šansa za novi početak, ali samo ako iskreno priznate svoje prošle greške. Device imaju maksimalan potencijal tokom ovog perioda.

Ribe– stigao je trenutak istine za vas u vašim ličnim i profesionalnim odnosima; mogli biste biti testirani. Tokom ovog perioda otkrićete ko su vam saveznici, a ko vas vuče nadole. Ovo je težak, ali pročišćavajući period. Trebalo bi da napravite pauzu od društvenih aktivnosti i fokusirate se na svoje zdravlje: vaš imunitet će biti oslabljen ako se prenaprežete.

Strelac - Ovo je vaše vreme da platite za svoje letnje avanture. Ovaj tranzit utiče na vaše zdravlje i rutinski rad. Moraćete da raščistite nered na stolu i u glavi. Ako ste navikli da radite bez rutine, to sada neće funkcionisati. Ali ako prihvatite monotoni posao, ovde ćete pronaći nebrušeni dijamant koji će vam doneti novac u budućnosti.

Blizanci - Vaš vazdušni element se oštro sukobljava sa zemaljskim elementom Device. Vaše briljantne ideje sada će morati da se pretvore u konkretne dokumente i planove. Ovo je vreme za unosne ponude, ali će one zahtevati pedantne proračune, a ne brbljanje. Uspeh će vam doći kroz analizu.

Bik - će doživeti veoma prijatno stanje. Ovo je period kada će vam se činiti kao da vam novac teče u krilo. Ovo je posebno povoljan period za velike kupovine i investicije u nekretnine i dugoročnu imovinu. Vaš instinkt za profitom je sada jednostavno neverovatan.

Jarčevi – i vi ste u harmoničnom aspektu. Predstavnici ovog znaka će se osećati kao gospodari svog života. Otvoriće vam se vrata ka najvišim ešalonima moći ili ćete dobiti odobrenje od važnih pretpostavljenih. Ovo je vreme za karijerni proboj, ali samo ako pokažete svoju strogu, hladnu logiku i disciplinu. Sada čak možete da zasenite Devicu svojom efikasnošću.

(Stil)

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