VIKTORIJA BEKAM OTKRILA ŠTA JE NAJVIŠE NERVIRA KOD DEJVIDA BEKAMA: "Jako je neprijatno"

Viktorija i Dejvid Bekam su u braku 26 godina i imaju četvoro dece. Važe za jedan od najskladnijih parova, iako nikada nisu krili da tokom decenija braka imali različite turbulencije.

Foto: Profimedia
Modna dizajnerka je sada otkrila šta je to godinama nervira kod Dejvida i da bi volela da to promeni. 

Gostujući u emisiji „Watch What Happens Live“, Viktorija je priznala da ju je nekad sramota toga koliko rano ona i Dejvid dolaze na događaje. 

- Dejvid voli da dođe ranije, na svaki mogući događaj. Jednom smo otišli na zabavu i stigli smo pre konobara, U tom trenutku to je već neprijatno - rekla je voditelju Endi Koenu. 

Viktorija je tokom intervjua govorila o tome da je jedan od trenutaka u karijeri na koji je najviše ponosna taj kada je Madona nosila njenu kreciju dok je još bila na samom početku i time ju je podržala. 

- U mojoj prvoj kolekciji, Madona je nosila jednu od mojih kreacija za slikanje za časopis, i to je bilo zaista uzbudljivo. Uvek se osećam veoma polaskano kada neko odluči da me izabere, ima toliko izbora, to je bio veliki trenutak.

