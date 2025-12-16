VIKTORIJA BEKAM OTKRILA ŠTA JE NAJVIŠE NERVIRA KOD DEJVIDA BEKAMA: "Jako je neprijatno"

Viktorija i Dejvid Bekam su u braku 26 godina i imaju četvoro dece. Važe za jedan od najskladnijih parova, iako nikada nisu krili da tokom decenija braka imali različite turbulencije.

Modna dizajnerka je sada otkrila šta je to godinama nervira kod Dejvida i da bi volela da to promeni.

Gostujući u emisiji „Watch What Happens Live“, Viktorija je priznala da ju je nekad sramota toga koliko rano ona i Dejvid dolaze na događaje.

- Dejvid voli da dođe ranije, na svaki mogući događaj. Jednom smo otišli na zabavu i stigli smo pre konobara, U tom trenutku to je već neprijatno - rekla je voditelju Endi Koenu.

Viktorija je tokom intervjua govorila o tome da je jedan od trenutaka u karijeri na koji je najviše ponosna taj kada je Madona nosila njenu kreciju dok je još bila na samom početku i time ju je podržala.

- U mojoj prvoj kolekciji, Madona je nosila jednu od mojih kreacija za slikanje za časopis, i to je bilo zaista uzbudljivo. Uvek se osećam veoma polaskano kada neko odluči da me izabere, ima toliko izbora, to je bio veliki trenutak.

BONUS VIDEO



