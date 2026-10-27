VIŠE NEMA BEŽANJA OD ODLUKE: Jedan horoskopski znak u novembru čeka životna raskrsnica

Ponos i ljubav ne idu uvek ruku pod ruku, a jedan horoskopski znak u novembru bi mogao da se nađe pred izborom koji neće biti nimalo lak.

Novembar bi jednom horoskopskom znaku mogao da donese prilično neprijatnu ljubavnu dilemu. Osećanja neće nestati, ali bi ponos mogao da postane prepreka pomirenju ili iskrenom razgovoru. Pripadnici ovog znaka moraće da odluče šta im je važnije – da dokažu da su bili u pravu ili da sačuvaju odnos do kojeg im je još uvek stalo.

Reč je o Lavovima, koji su poznati po snažnom karakteru i velikom srcu, ali i po tome što teško priznaju kada ih nešto povredi.

Lavovi neće lako pokazati svoja osećanja

Lavovi vole iskreno i snažno, ali im je podjednako važno da se u vezi osećaju poštovano i cenjeno. Kada ih partner razočara, često se povuku i ponašaju kao da im više nije stalo, čak i kada je istina potpuno drugačija. Radije će čekati da druga osoba napravi prvi korak nego priznati koliko im nedostaje.

U novembru bi upravo takva situacija mogla ponovo da se pojavi. Mogla bi da im se javi osoba sa kojom imaju nerešene odnose ili da pokuša da obnovi kontakt. Iako će ih to obradovati, Lavovi neće lako pokazati svoja osećanja. U glavi će im se vrteti pitanja da li ta osoba zaslužuje još jednu priliku i da li će ispasti slabi ako prvi popuste.

Posebno bi teško moglo da bude onim Lavovima koji su se nedavno posvađali sa partnerom ili prekinuli vezu zbog povređenog ponosa. Mogli bi da shvate da im je do te osobe i dalje stalo, ali neće znati kako to da priznaju, a da pritom nemaju osećaj da su izgubili dostojanstvo.

Ne mora svaka svađa da ima pobednika

Najveći izazov za Lavove u novembru biće da prihvate da prvi korak ka pomirenju ne znači poraz. Izvinjenje, iskren razgovor ili priznanje sopstvenih osećanja ne moraju da znače da su odustali od svojih granica.

Ipak, to ne znači da treba da pređu preko svega samo da bi sačuvali vezu. Ako ih je neko više puta povredio ili izneverio njihovo poverenje, važno je da ne zanemare razloge zbog kojih je došlo do raskida.

Novembar bi tako mogao da ih nauči važnoj lekciji: ponekad vredi spustiti gard zbog ljubavi, ali ne i odreći se samopoštovanja. Na Lavovima je da prepoznaju razliku.

(Super žena)

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