PREVARA NIJE NAJGORA STVAR KOJU MOŽETE DA URADITE! Evo šta nijedan horoskopski znak ne prašta u ljubavi

Saznajte ko ne prašta prevaru, koga najviše boli ignorisanje, a ko ne podnosi kontrolu.

Svako ima svoju granicu preko koje ne prelazi, čak ni kada mnogo voli. Dok jedni teško praštaju laži i izdaju, drugima je dovoljno da osete da više nisu važni osobi koju vole. Astrologija otkriva šta svaki horoskopski znak najteže podnosi u ljubavi.

Ovan – ne podnosi da ga neko kontroliše

Ovan može da oprosti svađu, pa čak i poneku tešku reč izgovorenu u afektu. Ali ako partner stalno pokušava da mu određuje šta sme, s kim može da se viđa i kako treba da živi, ljubav brzo počinje da se gasi. Za njega je sloboda jednako važna kao i strast.

Bik – izdaja poverenja ostaje zauvek u sećanju

Bik ne odustaje lako od osobe koju voli. Spreman je da razgovara, popusti i pruži drugu šansu, ali kada otkrije ozbiljnu laž, teško ponovo stiče poverenje. Naročito ga boli kada partner prekrši obećanje na koje se oslanjao.

Blizanci – ćutanje ih boli više od svađe

Blizanci mogu da podnesu neslaganje, ali ne i partnera koji odbija da razgovara. Kada ih neko danima ignoriše, kažnjava tišinom ili krije ono što misli, počinju da se udaljavaju. Za njih je iskren razgovor jedan od najvažnijih znakova ljubavi.

Rak – ne zaboravlja kada ga ostavite samog u teškom trenutku

Rak može mnogo toga da razume i oprosti, ali teško prelazi preko emotivnog napuštanja. Ako partner nije uz njega kada mu je najpotrebniji, ta povreda ostaje duboko urezana. Više od velikih romantičnih gestova znači mu osećaj da na voljenu osobu može da računa.

Lav – poniženje pred drugima teško prašta

Lav voli pažnju, ali još više ceni poštovanje. Partner koji ga ismeva, omalovažava ili otkriva njegove slabosti pred drugima može ozbiljno da povredi njegov ponos. Privatnu svađu možda će zaboraviti, ali javno poniženje mnogo teže.

Devica – neodgovornost koja se stalno ponavlja

Devica razume da niko nije savršen, ali teško podnosi kada partner uporno ponavlja iste greške. Neispunjena obećanja, neiskrenost i prebacivanje odgovornosti vremenom je iscrpljuju. Za nju ljubav nije samo ono što neko govori, već ono što svakodnevno radi.

Vaga – nepravda i nepoštovanje ruše ljubav

Vaga je spremna na kompromise, ali ne želi odnos u kojem samo jedna osoba stalno popušta. Posebno je pogađa kada partner ignoriše njena osećanja ili donosi važne odluke bez dogovora. Može dugo pokušavati da sačuva mir, ali kada shvati da nema ravnopravnosti, počinje da se povlači.

Škorpija – prevara je rana koja teško zarasta

Za Škorpiju je poverenje temelj ljubavi. Kada nekoga pusti blizu sebe, očekuje potpunu iskrenost i odanost. Čak i ako odluči da oprosti prevaru, sumnja može ostati dugo prisutna. Najteže joj je da ponovo veruje osobi koja je jednom izdala.

Strelac – ne oprašta gušenje slobode

Strelac želi partnera sa kojim može da deli život, ali ne i nekoga ko će mu ograničavati svaki korak. Ljubomorne scene, stalne provere i zabrane za njega su znak da odnos gubi smisao. Može da oprosti mnogo toga, ali teško ostaje tamo gde se oseća zarobljeno.

Jarac – ne podnosi kada partner izneveri njegov trud

Jarac ljubav često pokazuje delima, brigom i odgovornošću. Zato ga posebno boli kada partner njegov trud uzima zdravo za gotovo ili se ponaša kao da su zajedničke obaveze isključivo njegova briga. Kada izgubi poštovanje prema nekome, teško ga ponovo vraća.

Vodolija – ne prašta pokušaje da je neko promeni

Vodolija želi da bude voljena upravo takva kakva jeste. Partner koji stalno kritikuje njene stavove, prijatelje ili način života može je postepeno udaljiti. Najteže podnosi osećaj da mora da se odrekne svoje ličnosti kako bi sačuvala vezu.

Ribe – hladnoća ih povređuje više od grubih reči

Ribe mogu da razumeju partnerove greške i često traže opravdanja za njegovo ponašanje. Međutim, ravnodušnost, nedostatak nežnosti i podsmevanje njihovim osećanjima posebno ih bole.

Kada shvate da njihove emocije više nikome nisu važne, polako zatvaraju srce.

(Super žena)

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