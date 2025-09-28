VITAMINI KOJE NE TREBA UZIMATI ZAJEDNO: Evo šta misle stručnjaci

Određene kombinacije vitamina treba izbagavati

Ponekad se kroz ishranu ne mogu uneti svi potrebni nutrijenti, pa većina ljudi poseže za dodacima ishrani, poput raznih suplemenata i vitamina.

Iako se čini praktičnim uzeti ih sve odjednom, lekari upozoravaju da vreme uzimanja igra važnu ulogu.

Dva dodatka koja nikako ne bi trebalo uzimati zajedno su kalcijum i magnezijum.

- Kada se uzimaju zajedno, takmiče se za apsorpciju u crevima. To nije opasno, ali je beskorisno jer se ne postiže pun efekat - objašnjava doktorka Lamis Hamdan.

Dodaje da se to posebno odnosi na doze veće od 250 miligrama, kada oba minerala međusobno potiskuju apsorpciju i time smanjuju sopstvenu iskoristivost.

Slično upozorava i doktor Otulana, naglašavajući da istovremeno uzimanje magnezijuma i kalcijuma nije opasno, ali može dovesti do slabe apsorpcije. On preporučuje da se kalcijum uzima ujutru, jer može imati energizirajuće dejstvo, a magnezijum uveče, jer opušta i pomaže boljem snu.

Doktorka Hamdan dodaje da kafa može blokirati apsorpciju magnezijuma, što je još jedan razlog da se on uzima uveče. Osim toga, dr Otulana napominje da se dodaci gvožđa i cinka takođe ne bi smeli uzimati zajedno, jer se međusobno takmiče za apsorpciju u digestivnom traktu.

- Gvožđe i cink se "nadmeću" za apsorpciju, a ako ih uzimate zajedno, naročito na prazan stomak, telo neće iskoristiti potrebne količine - ističe doktor Džejms Vu i savetuje da se uzimaju odvojeno i uz obrok. Dodaje da vitamin C pomaže apsorpciji gvožđa, pa je korisno kombinovati ga s namirnicama poput brokolija.

Na kraju, doktorka Hamdan naglašava da veća doza ne znači i bolji efekat, jer svaki dodatak ima svoju optimalnu količinu, dok dr Vu podseća da je najbolje konsultovati se s lekarom pre započinjanja ili menjanja bilo kakve rutine uzimanja suplemenata.

(Avaz)