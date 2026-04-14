ZA SUSRET SA KRALJICOM ODABRALA HALJINU OD KOJE ZASTAJE DAH: Modni okršaj Melanije Tramp i Maksime od Holandije

Na svom terenu, u Beloj kući, Melanije je pokušala da zaseni jednu od najbolje obučenih kraljica na svetu, a da li je u tome i uspela?

Melanija Tramp zračila je uglađenom elegancijom dok je dočekivala kraljicu Maksimu u Beloj kući, pojavivši se u upečatljivoj beloj haljini modne kuće Erdem, ukrašenoj smelim crnim cvetnim aplikacijama.

Stojeći uz svog supruga, Donalda Trampa, njen modni izbor odmah je privukao pažnju.

Haljina bez rukava, midi dužine, imala je teksturisanu belu osnovu sa krupnim crnim cvetnim detaljima koji su se spuštali niz gornji deo i suknju, stvarajući dramatičan, ali sofisticiran kontrast.

U kombinaciji sa klasičnim crnim salonkama sa špicastim vrhom i njenim prepoznatljivim sjajnim talasima u kosi, izgled je delovao i moderno i bezvremenski.

Kraljica Maksima je, u međuvremenu, unela sopstveni prepoznatljiv stil u ovaj diplomatski trenutak. Holandska kraljica odlučila se za haljinu u bogatoj nijansi zagasito narandžaste, sa elegantnim naborima i naglašenim strukom, kroja koji ističe njen samouveren i modno osvešćen stil.

Topla boja njenog izdanja posebno se isticala naspram pozadine Bele kuće, pružajući živopisan kontrast Melanijinoj monohromatskoj paleti.

Dve dame fotografisane su zajedno na crvenom tepihu ispred ulaza u Belu kuću, okružene počasnom gardom i nacionalnim zastavama, što je dodatno naglasilo svečanost prilike.

Obe su delovale smireno i opušteno, razmenjujući osmehe dok su obeležavale početak zvanične posete.

Na zajedničkoj fotografiji našao se i kralj Vilem-Aleksander, čime je kraljevska delegacija bila kompletirana, dok su lideri stajali rame uz rame u pažljivo režiranom trenutku diplomatije i ceremonijalnosti.

Pojavljivanje prve dame usledilo je nakon što je dala upečatljivu javnu izjavu u kojoj je negirala bilo kakvo prijateljstvo sa osramoćenim pedofilom Džefrijem Epstinom, rekavši da "laži koje me povezuju sa osramoćenim Džefrijem Epstinom moraju danas prestati".

- Pojedinci koji lažu o meni lišeni su etičkih standarda, skromnosti i poštovanja. Ne zameram im neznanje, već odbacujem njihove zlonamerne pokušaje da oklevetaju moju reputaciju - rekla je tokom retkog javnog pojavljivanja u Beloj kući, koje je uživo emitovano širom američkih televizijskih mreža u četvrtak, 9. aprila 2026. godine.

