ZAŠTO JE NAR NAJVREDNIJE VOĆE JESENI? Dragulj pun vitamina

Nar je, za one koji vole voće, verovatno omiljena jesenja poslastica
Poznat je po lepom ukusu, ali njegovi polodovi mogu da ponude mnogo više.
Nar ima malo kalorija i masti, ali ima mnogo vlakana, vitamina i minerala.
Bogat antioksidansima
Antioksidansi su jedinjenja koja pomažu u zaštiti ćelija vašeg tela od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Visoke količine slobodnih radikala mogu biti štetne i doprineti brojnim hroničnim bolestima. Nar je bogat antioksidansima i polifenolnim jedinjenjima, uključujući punikalagine, antocijanine i tanine koji se mogu hidrolizovati.
Koristi za zdravlje srca
Postoje dokazi da voće bogato polifenolnim jedinjenjima, kao što je nar, može biti od koristi za zdravlje srca, piše Healthline.
Podržava zdravlje urinarnog sistema
Pored toga, studije na životinjama otkrile su da ekstrakt nara može pozitivno da utiče u regulisanju koncentracije oksalata, kalcijuma i fosfata u krvi, koji su uobičajene komponente kamena u bubregu.
Može imati antimikrobna svojstva
Jedinjenja nara mogu pomoći u borbi protiv štetnih mikroorganizama.
Podržava zdravlje probave
Konzumiranje nara može pomoći da se podrži zdravlje vašeg crevnog mikrobioma, koji igra ključnu ulogu u mnogim aspektima zdravlja. IPrebiotici služe kao gorivo za korisne bakterije u vašim crevima i podržavaju zdraviji mikrobiom creva. Pored toga, nar je bogat vlaknima, koja su od suštinskog značaja za zdravlje probave i mogu zaštititi od nekih digestivnih stanja.