USNE SU VAM STALNO SUVE I ISPUCALE? Možda patite od nedostatka ovih vitamina

Suve usne se ne javljaju samo kao odgovor na niske temperature i vetar

Ako često imate ispucale usne, a uobičajena rešenja vam ne pomažu, možda je problem u nedostatku vitamina.

- Celo naše telo se sastoji od hrane koju jedemo – to je jedini način na koji dobijamo nove komponente za podsticanje ćelija da se menjaju svaki dan i izgrađuju naša tela - kaže Stefani Djunm registrovani dijetetičar-nutricionista za Real Simple.

To takođe uključuje i kožu na usnama. Specifični vitamini i minerali, uključujući vitamine B, cink i gvožđe, neophodni su za održavanje zdrave kože. Kada ne dobijete dovoljno ovih hranljivih materija, često možete da pročitate znakove na usnama jer je koža tu mnogo tanja od drugih delova tela i lica.

B vitamini

Kompleks vitamina B se odnosi na osam vitamina rastvorljivih u vodi: B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantotenska kiselina), B6 (piridoksin), B7 (biotin), B9 (folat ili folna kiselina) i B12 (kobalamin). Nedostatak vitamina B, posebno B12, B9 i B2, povezan je sa angularnim heilitisom. Ovo inflamatorno stanje kože uzrokuje pukotine u uglovima usta.

Gvožđe

Nedostatak gvožđa (anemija) takođe može dovesti do angularnog heilitisa, stanja ispucalih usana. Nedostatak gvožđa može uticati na promet ćelija, posebno u uglovima usta, uzrokujući stanjivanje tkiva. Tanko tkivo je podložnije prekomernom rastu bakterija i gljivica, što dovodi do ugaonog heilitisa.

Cink

Ovaj mineral je možda poznatiji po svojoj ulozi u imunitetu, ali utiče i na kožu jer je važan za njenu popravku i regeneraciju. Nedostatak cinka takođe može dovesti do opadanja kose, promene boje i ispupčenja noktiju.