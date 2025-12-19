Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

USNE SU VAM STALNO SUVE I ISPUCALE? Možda patite od nedostatka ovih vitamina

Suve usne se ne javljaju samo kao odgovor na niske temperature i vetar

1766139733_Depositphotos_492975422_S.jpg
Foto: Deposit
Oglas

Ako često imate ispucale usne, a uobičajena rešenja vam ne pomažu, možda je problem u nedostatku vitamina.

- Celo naše telo se sastoji od hrane koju jedemo – to je jedini način na koji dobijamo nove komponente za podsticanje ćelija da se menjaju svaki dan i izgrađuju naša tela - kaže Stefani Djunm registrovani dijetetičar-nutricionista za Real Simple. 

To takođe uključuje i kožu na usnama. Specifični vitamini i minerali, uključujući vitamine B, cink i gvožđe, neophodni su za održavanje zdrave kože. Kada ne dobijete dovoljno ovih hranljivih materija, često možete da pročitate znakove na usnama jer je koža tu mnogo tanja od drugih delova tela i lica.

B vitamini

Kompleks vitamina B se odnosi na osam vitamina rastvorljivih u vodi: B1 (tiamin), B2 (riboflavin), B3 (niacin), B5 (pantotenska kiselina), B6 (piridoksin), B7 (biotin), B9 (folat ili folna kiselina) i B12 (kobalamin). Nedostatak vitamina B, posebno B12, B9 i B2, povezan je sa angularnim heilitisom. Ovo inflamatorno stanje kože uzrokuje pukotine u uglovima usta.

Gvožđe

Nedostatak gvožđa (anemija) takođe može dovesti do angularnog heilitisa, stanja ispucalih usana. Nedostatak gvožđa može uticati na promet ćelija, posebno u uglovima usta, uzrokujući stanjivanje tkiva. Tanko tkivo je podložnije prekomernom rastu bakterija i gljivica, što dovodi do ugaonog heilitisa.

Cink

Ovaj mineral je možda poznatiji po svojoj ulozi u imunitetu, ali utiče i na kožu jer je važan za njenu popravku i regeneraciju. Nedostatak cinka takođe može dovesti do opadanja kose, promene boje i ispupčenja noktiju.

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas